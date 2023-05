Komf

DRØSET: Me kan IKKJE risikera at det blir lide mad.

Letolin

Kopier lenke

Kopier lenke

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

– Har me alt te konfirmasjonen?

– Ja, nå har me alt.

– Har du huska å kjøba kaffi?

– Ja, kaffi har me.

– Koffeinfrie kaffi og?

– Hæ? Alkoholfrie kaffi?

– Koffeinfrie.

– Ehhh.., nei, men eg tror ikkje någen drikke koffeinfrie kaffi.

– Sei ikkje det. Plutselig står det ein der og kreve koffeinfrie kaffi. Eller te. Eller telys. me må ha koffeinfrie telys, for plutselig står det ein der ...

– ... ja vel, då fikse me det.

– Har me brus?

– Ja.

– Me og uden sukker, og uden gluten?

– Brus uden gluten?

– Ja, plutselig står det ein kanalje der med glutencøliaki og kreve alkoholfrie brus.

– Ja, nei, det vil me jo helst unngå.

– Me må ha veganske grønnsaker, ikkje bare vanlige grønnsaker.

– For plutselig står det ein ...

– ... heilt rektigt. Vett du om det e spor av peanydder i telyså?

– Eg e nokså sikker på at me har kjøpt telys uden peanydder, ja. Ska eg sjekka om det e peanydder i bordkortå og?

– Gjørr det. Kor møje brus har me?

– 800.000 liter.

– Eg tror me har for lide brus. Ka med kagene? Kor mange kager har me?

– 47.

– Eg tror me har for lide kager.

– Me har’kje merr enn 29 gjester.

– Spring ner på Madla Handelsslag og bestill ei skinnkaga.

– Skinnkaga?

– Ja, sånn ei marsipankaga med skinn på. Ei så e litt goe på størrelse. Ta to-tri kubikk, det bør holda.

– Alkoholfrie då, eller?

– Ei me, og ei uden. Og ei cøliakifrie. Plutselig står det ein der så e vant me alkoholfrie cøliaki i skinnkagå.

– Då har me det, eller?

– Mnja, burde me bestilla et par tusen smørbrød, hvis det blir knapt med sursteig?

– Du meine sursteigå me har i tillegg te den meksikanske buffeten og koldtbordet?

– Ja.

– Nei.

– Eg tror me gjør det. Ring han der Dagfinn og be om 1500 smørbrød.

– Alkoholfrie smørbrød då, eller?

– Både og. Me har tross alt bare denne konfirmasjonen ein gang.

– Og takk og pris for det.