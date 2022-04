Årstidsoptimisten

DRØSET: Dei hadde kome til den kompliserte og forvirrande årstida.

Dei hadde kome til den årstida han på mange måtar likte minst. Han var sjølvsagt ingen varm tilhengar av kontinuerleg regn i november eller to plussgrader og sludd i januar. Han kunne bli skikkeleg sur av ein vestlandskald juni.

Men alt dette kunne la seg forsvara. Hausten innebar at tre gulna og at det blei kaldt og surt. Vinteren hadde aldri lova anna enn kulde og mørker. Vestlandssomrar var sånn vestlandssomrar alltid hadde vore.

Problemet med denne delen av våren, var at han ikkje heldt det han lova. At avstanden mellom det ein måtte kunna forventa og det som blei levert blei for stor.

Dei hadde til dømes gått over til sommartid på klokka. Dei hadde gjort seg ferdige med mars – formelt sett den første vårmånaden. Det hadde endåtil begynt å spira og gro i bed og på grasplenar. Nervøse knoppar hadde dukka opp på buskar og tre.

Men hadde det blitt vårvarmt? Nei.

Sjølv hadde han sett på kalenderen, sett på klokka, sett ut, konstatert at himmelen var blå og sola på plass. Og så hadde han pakka vekk den tjukkaste vinterjakka sin, den som likna mest på ei dundyne. Han hadde sett dei store, tunge skoa inn i skapet igjen, plukka fram det han i barndommen ville omtalt som «låge sko». Han hadde kasta skinnhanskane øvst og bakarst på den høge hylla i gangen.

Og så hadde han gått ut. Om ikkje direkte tynnkledd, så i alle fall tynnare kledd. For å møta våren. Gjerne med solbriller.

Og kva hadde skjedd? Han hadde møtt ei isnande kulde. Ei kulde som ikkje berre gjekk gjennom den tynnare jakka og dei små skoa, men gjennom marg og bein fordi det i tillegg bles ein intens vind frå nord, sannsynlegvis Nordpolen.

Så der stod han. Som ein tynnkledd tosk. Som ei vipe som hadde vendt tilbake for tidleg. Som eit mislukka vårteikn.

Det gjekk som det måtte gå. Årstidsoptimismen førte han rett ut i ulukka igjen. Han hadde vandra gjennom gatene med altfor open hals. Nå begynte det å svi når han skulle svelga. Sidan kom snotten. Dei tette biholene. Hovudverken.

Nå skulle han halda seg inne til mai.