Det e veldig viktig å holde homøret oppe

DRØSET: Nå e det blitt så dyrt med bensin, at von Winckelhumpen så har sånnen elettriske bil, ler høyt hver gang an kjøre forbi en bensinstasjon.

arild i.

An sa det til meg her en dag så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å da sa an det, atte nå skolle an rett hjem å floksens sedde seg i den elettriske teslenbilen sin så ikke har forriktige motor, for det at an går på batteri, å kjøre seg en liden kveldstur til bensinstasjonene, for å stå å le av de så fylle bensin.

Ikke vet je, om det komme til å skabe spesielt gode stemning på bensinstasjonene rondt omkring, men je tenke nå det, glade i penger så an e - von Winckelhumpen - atte an komme til å gråde en liden skvett selv, når an komme hjem igjen å må koble teslenbilen til en sånnen lader så an har hjemme i garasjen, for å få strøm på dette batteriet. Det e ikke akkorat gratis med elettrisitet heller.

Hjemme hos osser har vi heldigvis noen fad med bensin så vi kjøpte når den va på det billigste, så vi fylle opp Range Roveren hele tiden, å kjøre alt vi kan. Det e nesten så je tenke det, atte det kan ver en gode ide å kjøre bort til von Winckelhumpen sine for å rolle ned vinduet, å le av von Winckelhumpen når an stikke den elettriske kontakten inn i bilen.

Da ska an få se.

Ellers gjørr vi jo det så vi alltid har gjort her oppe på Egenes: Vi ler hele veien til banken. For i tider så disse, e det veldig viktig å holde homøret oppe, derfor tar je meg en liden jinn hver kveld, mens je ser over bankkontiene mine.

Å så ler je høyt.

