Je sidde å fortvile

DRØSET: Det e helt fortvilt når vi har invitert treåtyve gjester på julaften, å så får vi ikke lov til å be flere enn tyve av mundighedene.

arild i.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Å je tenke det, atte hvisomatte der hadde vert rettferdighed i verden, så hadde vi jaffal kont søge om dispensjon, men je ser ikke det, atte der e noen mulighed for det heller.

Verst av alt e jo det, atte vi allerede har bestilt maden. Vi skolle servere kallekun så vi stoffe med foie gras å hvide vintertrøfler å servere med et glass champagne, efter at vi begynte med en liden tallerken med soppe. Å da skolle vi ha hommersoppe, eller bisque så det hete, med et fornoftig glass med tørre sherry til. Det e jo så godt for helsen. Je har allerede bestilt en kasse med sherry, å det kan je jo ikke ta sjansen på å brenne inne med.

Å der ligge noe av problemet, for det atte von Winckelhumpen sa det til meg her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte på gronn av dette nye coronenviroset så komme ifra Sydafriken, så kan ikke de reise ned dertil så de pleie å feire høytiden. Derfor inviterte je de floksens over til osser istedenfor, men nå ser det ud for det, atte je bent frem bler nødde til å si det, atte de ikke kan komme alligevel, å hva ska je da med all den sherryen?

De har lange tradisjoner, von Winckelhumpen sine, for å reise til Sydafriken å feire hvide jul, men det e ikke det samme så det én gang va, sie von Winckelhumpen. Å de sedde jo sånn pris på en gode sherry.

Så da tenke je det atte vi har jo et ganske stort hus, så kanskje vi kan dele selskabet i to, sånn atte vi egentlig ikke bler flere enn, nå ska vi se ... Ja, det bler elleve å en halve gjest det da, i hver avdeling. Å da bler det jo en liden udfordring det og, å finne ud hvem så ska ver de to halve gjestene.

Nei, nå allså. Nå må je bent frem sedde meg ned å ha meg en liden jinn, før je bler helt tollerosk.

Je bler helt tollerosk