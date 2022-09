Tunge tider

DRØSET: Alt Slagsmål Vedum ønska seg, var litt regn. Nei: Mykje regn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var tunge tider. Alle grafane gjekk i feil retning.

– Tenk at kroneprisen på straum kunne bli høgare enn oppslutninga om partiet vårt. Det hadde eg jaggu aldri trudd, sa Slagsmål Vedum, og såg bekymra ut mot horisonten.

– Så, så, trøysta Graah Støre: – Det går jo opp og ned her i livet. Nå gjeld det å stå fast.

– På kva då, snerra Slagsmål og festa augo hardt i kollegaen.

– Eh, ja, nei …

Slagsmål vende blikket tilbake mot horisonten, myste mot himmelen frå under den gule og grøne Felleskjøpet-capsen. Det var søndag. Men søndag var ikkje kviledag for ein ekte bonde. Ingen dag var kviledag for ein ekte bonde. Og nå hadde det blitt travelt for bøndene på heilt feil måte.

Kvar dag var det oppslag om rasande jordbrukarar som følte seg svikta. Om purre som blei pløyd ned i jorda i staden for å bli henta opp til mat. Om tomatprodusentar som ikkje hadde råd til å produsera meir tomat. Om kjølelager for grønsaker som kom til å gå i minus om bøndene skrudde på kulda.

– Pløya purren tilbake i jorda! Dette er jo mine folk, sa Slagsmål Vedum med ein sår knekk i stemma. – Om det berre kunne kome litt regn. Nei, mykje regn! Så me fekk fylt opp magasina.

Graah Støre gjekk bort til kollegaen. Nei, han var meir enn ein kollega. Dei hadde blitt stadig nærare. Ikkje minst etter at verda hadde gått dei imot stort sett kvar dag sidan dei tok fatt.

Graah Støre la ein tynn arm om Slagsmåls romslege aksler. Det såg litt keitete og rart ut. Blazerstoffet i tynn bomull mot Felleskjøpet slitesterke grøne strie. Dei tandre, pianistaktige fingrane mot bondens grove skulder.

Graah Støre opna munnen. Skulle til å seia noko. Ombestemte seg. Sa ingenting.

Så blir dei ståande, desse to. Tru og håp. Dei speidar ut over dei haustgulnande markene, over kornet som snart skal i hus, opp på den urovekkande blå og skyfrie himmelen etter den tørre sommaren.

– I neste valkamp trur eg pinadø eg skal lova meir regn om me får ein sjanse til, sa Slagsmål Vedum.