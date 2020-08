Monnbind å viros

DRØSET: Von Winckelhumpen e veldig glade i å bade.

arild i.

Disse dagene så vi har bag osser, med fint å varmt godver, gjor at an nesten hoppte udi Stokkenvannet, det lille, når an va nede å tisste med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, men så an sie selv: Han greide å beherske seg.

Derfor går von Winckelhumpen å bade på Gamlingen, selv om nye Gamlingen ligge helt borte på Sandnes-siden av Mosvannet, nå. Å da e det blitt sånn, på gronn av den coronaen, atte han må bestille tid på forhånd, å så må an bade med monnbind.

Å det e jo ikke så lett.

De kan jo prøve hvem så vil, å poste gjennom et klissvått monnbind.

Nå går jo von Winckelhumpen å kjøbe monnbindene sine på Rolfsen, for det atte de e litt dyrere enn alle de andre, men de e jo ikke vanntette for det. Derfor har an og vært på Norrønen-botikken å krevd atte de må ta inn sånne engangs gore-tex-monnbind så det går an å bade med.

Selv har je ikke dette problemet. Je holde meg helst for meg selv.

Nå lese je det i avisen, for vi holde jo den, atte de så ska reise med bossen må begynne å ha på seg monnbind de og.

Å da e det je tenke det, atte helledossen, nå har det gått for langt.

De så reise med bossen e jo bare sånne fattige så ikke har råd til å holde seg med egen bil, alligevel.

Det kan vel ikke ver noe problem atte de bler syge?

Hvisomatte det atte je ska noe sted, så får je bare en av polakkene våre til å kjøre meg i Range Roveren. Det e jo ikke noe problem.

Ikke det atte je må ud, egentlig, for det atte je sende jo bare polakkene våre ned på Helgø for å kjøbe tonic water, når vi trenge det, ligevel.

Å det tror je bent frem at je trenge nå:

Bare en liden jinn onder hengebjerken.

Det ska nok holde viroset vekke en liden stond.