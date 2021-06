Mvh eller hilsen eller ingenting

Hvor landet ligger, vet man ikke alltid før på slutten av e-posten.

Foto: Shutterstock

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Han skrev noen e-poster i løpet av uken. Av og til mange på bare en dag. Av og til lange, men ofte veldig korte.

Mens innholdet varierte fra post til post, var det to ting som sto rimelig fast. Starten og slutten.

Starten var enkel. Alltid et «Hei». Hvis e-posten gikk til en venn eller kollega, sløyfet han hei-et. Eller erstattet det med et «Hallois», eller noe i den duren. Det gjaldt å finne balansen mellom formelt og uformelt. Men et «Hei» til folk i sirklene utenfor tenkte han var akkurat passe til både høy og lav i samfunnet.

Hvis e-posten etter hvert gikk fram og tilbake, droppet han hei-et, men det kom an på hvor lang tid det hadde gått siden forrige sending. Hvis det var snakk om en uke, ville et nytt «Hei» være på sin plass.

Mye av de samme avveiningene gjaldt slutten på e-postene. Her var det mye å velge i. For hvilken type hilsen passet best ved ulike anledninger?

Noen avsluttet med å ønske mottakeren en fantastisk dag videre, og så videre, god helg når det var torsdag, og alle mulige slags håp for framtiden. Han var ikke der.

For mange år siden hadde han funnet sin formel, uten å tenke på det. Enkelt og greit, og uten å få følelsen av å ha kommet i slitt dongeribukse i nyttårsselskap. «mvh», skrev han, og så navnet. Liten forbokstav. Han gadd ikke shift-tasten. Det var en forkortelse som han regnet med at de fleste forsto. De andre kunne google det.

Mange skrev det helt ut. «Vennlig hilsen» eller «Med vennlig hilsen». Men ofte var det en sånn forhåndsskrevet variant med navnet på jobben, stilling og all slags kontaktinfo. Det var juks.

Dilemmaet oppsto hvis det ble knute på tråden. Hvor uvenner må man være for å gå fra «Vennlig hilsen» til bare «Hilsen»? Eller aller verst: Å droppe enhver hilsen og bare skrive navnet? Hva gjorde de forhåndsprogrammerte?

Hvis han fikk en e-post fra noen uten en eneste hilsen, og der det ville vært naturlig med en, ville han med en gang vite at vedkommende var sur. Og sannsynligvis helt uten god grunn.