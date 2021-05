Tjater å moseom

DRØSET: Nå ska de ikke flotte tjateret ligevel, men slå det sammen med moseomet heller.

arild i.

Det har je sagt før, atte je syns e en goe tanke, for det e jo mye kjekkere å gå på tjater på tjateret, enn på en aen plass. For eksempel nede der på Beghuskaien så ingen fornoftige mennesker sedde sin fod efter atte der e blitt mørkt.

En aen goe ting, e atte en sammenslåing med moseomet gjørr atte vi løfte frem hele denne høyden nede i dompen der, på en måde så vi bent frem kan ver stolte av.

Von Winckelhumpen sa det til meg, når an va innom i døren her en kveld, for det atte an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte den flotte høyden nedi der med tjateret å moseomet på - den e jo rett å slett hele Stavangers eget Akropolis, sa an.

Å det syns je e froktelig godt sagt, allså.

Vi må jo bare døbe om hele den høyden der til Akropolis. Det e der sånn schwong over, atte det rett å slett gir byen våres en doft av en finere verden.

Nå e det jo bare å beklage atte der e en groppe med kommonister så har tatt over byen våres, å de lige sikkert ikke det navnet. Kjenne je de rett, så vil de heller kalle området med tjateret å moseomet for Kreml.

Å det må vi ikke finne oss i!

Je kjenne det, atte je bler helt altererte bare av å tenke det.

Så je sa det til von Winckelhumpen, atte nå må noen gi beskjed om atte de ikke kan holde på sånn på den måden, å bare kalle opp deler av byen våres akkorat så det passe de.

Akropolis derimod, e et flott navn så e follstendig på høyden med det beste fra udlandet, spør du meg. Å så trekke det tankene til de gamle grekerene så ikke bare fant på de greske tragediene, men så jammen står bag hele demokratiet.

Det e selvfølgelig enda en gronn til atte disse kommonistene ikke lige det navnet.

Åh. Blodtrykket. Je kjenne atte det stige nå.

Nei, nå må je rett å slett ha meg en liden jinn.