Oppløpssida

DRØSET: Var det her, på oppløpssida, det skulle gå gale?

Foto: Fredrik Refvem

Det gjekk nøyaktig 31 timar frå han fekk sitt første stikk til dei ringde frå smittesporinga. Det var sankthans. Ein stad langt bak i minnet eller i det nasjonalromantiske biletet av korleis det eigentleg skulle vore på sankthans, skulle han vore på eitt eller anna svaberg nå. Det skulle framleis ha gløda både i sankthansbålet og sola, dei skulle vore mette på pølser grilla på sjølvspikka pinnar over bål dei hadde laga sjølv. Store og små skulle vore glade der ute i sommarkvelden, praten skulle gått lett. Det skulle sannsynlegvis tøffa i snekker. Ei og anna måke skulle skrike. Ein skulle funne fram den varme genseren nå når sola og bålet ikkje varma like mykje lenger.

Sankthansaftan var sjølvsagt aldri sånn i den verkelege verda. Men biletet av korleis det skulle ha vore blei ekstra tydeleg for han her han sat, aleine i den grøne sofaen, med Kveldsnytt på fjernsynsskjermen, eit telefonnummer han ikkje kjente på telefonen og stemma i den andre enden som sa:

– Hei. Eg ringer frå smittesporinga.

Den bitre ironien var at mens resten av landet opna stadig meir opp og både sosiale og konvensjonelle medium var fulle av Oslo-folk som feira den nye fridomen sin, så peika pilene feil veg i hans by. Her ville ein ha minimalt med sankthansfeiring dette året.

Han hadde tenkt at dei var på oppløpssida heilt sidan vaksinen var klar før jul. Men så hadde det gong etter gong vist seg å vera feil. Men denne gongen trudde han, verkeleg. Han hadde endåtil fått sitt første stikk!

Ho frå smittekontoret fortalde at eit familiemedlem hadde vore ein stad der det var ein smitta person. Dermed var familiemedlemmen definert som nærkontakt som måtte testast og gå i karantene. Resten av familien måtte vera i ventekarantene fram til testen var klar. Einaste unntak var om nokon var vaksinerte.

– Er nokon av dykk vaksinert, spurte stemma.

– Eh, ja. Eh, nei, sa han.

– Ja vel?

– Eg blei vaksinert i går?

– Då er du ikkje vaksinert.

Ja, ja. Han fekk sjå om det framleis fanst noko han ikkje hadde sett på Netflix.