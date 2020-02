Hvor bler det av vinteren?

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så tog det opp, å je syns det va et betimelig spørsmål.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

arild i.

Egentlig hadde an tenkt på det mens an va å tisste nede ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å da måtte je jo bare si det så det va, atte je ikke hadde tenkt så masse på det, men atte det godt konne ver.

Det viste seg atte von Winckelhumpen hadde tenkt akkorat det samme.

For der har vel ikke vert vinter i vinter?

Har det vel?

Selv har je vert så middelmådige på skøyter de siste årene, ja det må je bare si, atte hvisomatte det atte der hadde komt skøyteis, så hadde je vert nødde til å sende en av polakkene våre ud for å skøyte for meg, for je vet bent frem ikke om atte je hadde fått det til. Von Winckelhumpen e veldig glade i å skøyte, han har faktisk dreve med konstløb, men han går jo på Gamlingen og, selv om an ikke skøyte der.

Selv kan je nesten ikke hoske sist der va en harde, blanke overflade på Mosikken, for ikke å snakke om Stokkenvannet, det store.

Nå kan det jo selvfølgelig ver sånn, atte vinteren bare lar vente på seg, å atte an komme til våren, når der e litt varmere i veret.

Det hadde jaffal je gjort, hvis je va vinter.

På den aen side, ska vi heller ikke se follstendig bort i fra det faktommet, atte der bler varmere på hele planeten for hver dag så går, å atte vannstanden i Mosikken på ett eller aent tidsponkt komme til å få hele Kannik å Bokkeskogen til å bli bølgenes rov på gronn av disse klimaforandringene. Å da bler det jo en katastrofe, om der legge seg is.

Men så e det jo sånn atte der e fordeler å bagdeler med alt.

Noen holde seg med en store bagdel, å andre med en liden.

Fordelen med atte vinteren lar vente på seg, e jo atte vi slippe å henge ud mad til pib-pibbene. For det drysse sånn i jinnen når vi sidde ude onder hengebjerken, i den tidlige vårsolen.

Både fra fuglene å fra maden.