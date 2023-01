Drøset: 2023 er oppskrytt

2023 er oppskrytt

Drøset: Det hausses opp som et nytt år, men er det ikke egentlig bare mer av den samme elendigheten?

Er overgangen til et nytt år egentlig noe å feire?

Ki9

Når du får noe nytt, følger det selvsagt en del forventninger med. Mange fikk for eksempel mye nytt til jul, selv om noen hipstere også sørget for at noen fikk noe som var brukt, selv om det var nytt for mottakeren. Men uansett: Når du tar noe nytt ut av innpakningspapiret eller emballasjen, forventer du at det skal være fint og nystrøket og uten skjemmende flekker eller slitasje.

Hvis du foretrekker å ta det bratteste verdifallet på bilen selv, er det antakelig fordi du liker lukten av ny bil bedre enn duften av dens forrige eier, og hvis du bygger eget hus eller hytte, er det sannsynlig at dette delvis skyldes at du misliker andres smak i tapet, maling, gulv og generelle livsstil.

Men det er greit, vi vet ofte hva vi får når vi kjøper brukt, sånn bortsett fra når det viser seg at det bor interessante dyr i veggene eller at turboen til bruktbilen har nådd enden av livet fem minutter etter at du overtar merakkelset. Det er kjipt, men det er liksom en del av dealen.

Vel, når vi går til anskaffelse av et helt nytt år, gjelder plutselig ingen av disse innarbeidede ordningene. Da kan alle tenkelige ting skje, ofte som en følgefeil fra det forrige året. All slitasje og skavanker som har blitt opparbeidet igjennom det foregående året, forblir og forverres. Å få overlevert et nytt år har sånn sett mange fellestrekk med å kjøpe noe brukt, men med den vesentlige forskjellen at det utgir seg for å være nytt.

Men på ett felt byr 2023 på noe nytt: Alle som jevnlig oppsøker treningssentre, vil utvilsomt se veldig mange nye fjes der. Men er det nok til å kvalifisere seg som noe nytt? Nei, 2023, til nå har du ikke akkurat imponert noen. Været er like drit som i fjor, og alt blir dyrere. Jeg vet det fortsatt er tidlig, men til nå har det såkalte nye året vært temmelig oppskrytt.