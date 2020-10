Blytungt

Drøset: Det satt langt inne, men nå måtte hun igjen konfrontere sin gamle nemesis. Trykkblyanten.

Hun hadde fått en lang huskeliste til kurset hun skulle på. Det meste hadde hun i huset. Men en ting måtte hun ut og handle. Trykkblyant.

Hun elsket å skrive med blyant. Tegne, drodle, de ekstra kunstpausene man kunne snike inn med å spisse både lenge og vel. Forskjellen mellom trykklinjene etter hvert som karbonet ble mykere. Trykkblyant hadde kommet inn for fullt i hennes ungdom, og gudene skulle vite at hun hadde forsøkt. Men blyet knakk, spratt veggimellom. De små, ømtålige stavene satte seg fast i røret inni, i tuppen, og de små stumpene gjorde at det var lite drøyt å bruke. Ikke som en god blyant, som var nærmest uslitelig. Ikke likte hun at grafitten skar i arket heller. Det ble så kirurgisk upersonlig. Så lite varme. Men nå sto det på listen. Så da forsøkte hun på nytt. Etter 30 år kunne jo mye ha endret seg.

Det hadde gått godt ganske lenge. Det var pene linjer, ganske lite ekstraarbeid. «Gummigrep og buet tønne», sto det i reklamen. Nuvel.

Så begynte det å rakne. Det ble tomt for bly, men hun fikk pirket ut en ny. Så endte det med små biter av bly som lå strødd alle veier, ettersom de små bitene som ikke kunne brukes mer falt ut. Det ble plutselig merker på bordet. På baksiden av arkene. På hendene. Små stier av geometriske figurer snirklet seg utover pulten, som borebiller høye på energidrikk.

Dagen derpå tok han i heimen som elsker å skrive så smått, så smått, og så sirlig, så sirlig, et blikk på det hun irritert kalte drittblyant, før han utbrøt – «men den bruker jo 0,5 bly. Du har prøvd å mate den med 0,7. Det blir som babyene som forsøker å putte en trekant gjennom et rundt hull. Eller en isbit gjennom et sugerør. Eller skibuksa fra forrige sesong som du forsøker å tre på deg nå etter koronaen. Eller ...»

Jada. Hun tok hintet. Det var tungt. Blytungt. Rett og slett en brukerfeil. Nå som for 30 år siden. Hun sukket, og fylte på med nye, mikroskopiske blyrør. Så snek hun en velbrukt treblyant i lommen. Hun visste hvordan dagen kom til å bli.