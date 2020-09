Rødmende lydbok

Drøset: Hun hadde ikke ventet å bli så hektet på et gjensyn fra ungdomstiden.

Hun husket leseopplevelsene fra barndommen. Det var magisk å komme til venninnens hus. De hadde en hel vegg med bøker – og luksusen av å ha bøker man ikke hadde lest! Det hadde hun aldri sett før. Hjemme ble bøkene lest til filler. Hun hadde allerede gjort kål på hele barneavdelingen på biblioteket.

Hjemme hos venninnen sto rader med hvite og lokkende pocketbøker. Hun hadde forsøkt å få tak i akkurat disse på biblioteket, men de var alltid utlånt, med lange ventelister.

Hun hadde lenge ymtet frempå om å få låne bøkene, men mor i huset var streng: "Du er for ung". Månedene gikk. Bøkene lokket. Til slutt, som konfirmant, ble hun vurdert som voksen nok til å få slippe til. Men bare én bok med hjem ad gangen.

Det nyttet lite. Hun ble helt oppslukt. Hun lå utover nettene og leste i smug. Klarte ikke å legge boken fra seg. Dette var nye takter for ungjentesinnet. Erotikk, stormende følelser, raslende silkeskjørt og trolldom.

Så hun kom tilbake to dager etter for mer. Denne gang fikk hun med to bøker. Hun raste gjennom bøkene i serien, uke etter uke. Heldigvis hadde Margit Sandemo en uendelig fantasi, for serien om Isfolket var på 47 bøker. Så ble det stilt.

Men etter 30 år dukket plutselig bøkene opp i lydboklisten. Ikke uventet ble hun hektet. Igjen. Lydbok ble følge på handletur. På trening. Bok fire, fem, seks, sju. Litt forlegen, for dette var jo ikke høykulturelt, akkurat, med sine fabler om adelsfolk og bevende barmer.

Så meldte panikken seg. Bare 13 lå på nettet. 13? Hva skulle hun nå gjøre? I neste butikk hadde de til og med nummer 27, kun som enkeltkjøp. Det ville koste dyrt. Men så dukket de opp: Hele sagaen om Isfolket med sine smektende kjærlighetshistorier og historiske krumspring. I innbundet utgave. Verdt å kjøpe? Nja, ikke om de bare ble lest hvert trettiende år. Men var det ikke viktig å forberede lesegleden til pensjonisttiden? Holde fantasien varm?

Hun ryddet plass i bokhyllen. Og satte på bok nummer åtte. Bøddelens datter. Dagens lille utskeielse.