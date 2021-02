Falmet storhet

Drøset: Foreeeeeever young. Det er jo man vil være? Foreeeever young.

Foto: Shutterstock

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Mamma? Hva hørte du på av musikk da du var liten?

– Oi. Det var skrale greier. Smurfene. Fæle, formanende sanger. Og heldigvis litt surrealistisk humor fra Knutsen og Ludvigsen. 70-tallsdisko fra Boney M, der man aldri får refrenget ut av hodet... Men det ble bedre som ungdom.

– Hva likte du da?

– Falco, «Rock me Amadeus", den var jo episk. Tysk panzerrap, hehe. Men han er jo dessverre død. Og så var det mye Michael Jackson. Hit etter hit etter hit.

- Døde ikke han det året jeg ble født?

– Jo... Og så var det jo Whitney Houston. Utrolig dame. Men så gikk det nedover, og plutselig sto hun i Sørmarka arena og sang. Døde gjorde hun også.

- Og så digget jeg Wham! Kunne alle sangene til dem og ikke minst da George Michael gikk solo. Han er jo borte nå da...

– Hvem andre likte du da?

– Monroes. Prince. Freddie Mercury. Frank Zappa. Kurt Cobain. Off. Ingen igjen som lever? Noen spekulerte i at all hårsprayen og hårproduktene var noe av grunnen til at mange av 80-tallsheltene falt fra... Men det er jo bare tull.

– Er det noen du hørte på som lever fortsatt?

– Å jada. Madonna, selv om hun ikke er helt god, sist observert med lapp for øyet, og en litt for liten lærtruse. Og Mariah Carey. Hun sang jo i Sørmarka arena hun også. I en liten juletruse. Cher hørte vi på. Toppet listene i 1989, i en veeeeldig liten flusse av en skinnbadedrakt. Lurer på hva greiene er med det der... Og Aha! naturligvis. De var gode.

– De kjenner jeg, mamma. Han ene var jo med i "Maskorama" i England. Han der Harket. Men han var veldig skrukkete nå. Var nok ikke kjekt inne i den viking-drakten han måtte gå med. Men hva hørte bestefar på da?

– Nja, du vet, Rolling Stones. Kanskje Cliff Richard?

– Å. Er de også borte?

– Nei, de er oldeforeldre hele gjengen. Hadde tydeligvis stålhelse, de som bare kom seg gjennom 60- og 70-tallet. Eller råd til det gode dopet, som en av dem spøkte med... Og så må vi ikke glemme Dolly Parton. Hun kommer nok til å leve evig, så mange reservedeler som hun har... Foreeeeever young.

Les også Fjernsnakk 28. januar 2021