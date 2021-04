Våben og blomster

DRØSET: Guns N’ Roses vettu, di e’kje 55 lenger.

Foto: Christopher Pike / X02428

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Du Slash, eg tror eg må stå øve den turen te Preikestolen. Hoftå krangle, og eg e grueligt stive i ryggen.

– Axl, eg har sagt det før, du må ha ei puda i ryggen. Forresten, lokke du vinduet? Eg syns det trekke.

– Aiai, må’kje bli siddane i trekken. Men du Slash, har Stavanger någen andre attraksjonar me konne fått me oss før me spele konsert?

– Jaa, ska me se. Foredrag om dette me internettet og internettbank på Skipper Worse. Konne det vert någe?

– Bank på internett? Heilt uaktuelt. Ka e gale med sjekk?

– Du kan så sei. På Sølvberget ska di ha et bogbad me Janne Stigen Drangsholt og «Garborgs kvinner». Jan Zahl ska intervjua.

– Akkurat, ja, skravlå går. Nei, eg e egentlig litt hoien på ein tur på Brødrene Pedersen.

– I dette veret? Du blir klissas bar du går ud. Klassisk lure-ver. Du tror det ikkje regne så mye, så BANG! så e du klissas. Nei, Axl, eg går ikkje ud i dette veret.

– Ka me ein tur ront Stokkavatnet?

– Det stora? E du spinngalen. Eg e’kje 55 lenger. Ikkje du heller.

– Sant nok, Slash. Ka me ein tur på kafeen på Madla Handelsslag? Elle ka me ein tur på «Syng me oss» i Grødemkjerkå?

– Kem lede sangen?

– Ektepare Aina og Aril Schøld.

– Aril uden D?

– Uden D, ja. Heilt snålt. Og ein Kjosavig på bassgitar.

– Bassgitar? Nei, det orke eg ikkje.

– Kurs i slektsgransking på Sannes?

– Nei, eg finne allti ud at eg bare e i slekt me kveg-tjuvar og folk så har snøde på kjerke-skatten.

– Omvisning i Margunn Ueland sin kjykkenhage?

– Aldri. Eg drikke’kje verken rododendron-jus eller sånn smudi av kålrabi og tuja-avkog.

– Sko me bare tatt et slag Yatzy?

– Nei. Eg får aldri tri lige, og hus e jo meste heilt umuligt å få.

– Så, så, Axl. Don’t cry.