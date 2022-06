Prinsessen og sjamanen

For en uke det har vært.

Forrige tirsdag smalt bomben. Norsk Telegrambyrå sendte klokken 10.01 ut ilmelding om at prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek hadde forlovet seg. Vanligvis betyr NTB IL at noe drid er på gang, som at Haaland har tråkket over, men denne gangen var alt fryd og gammen.

Gratulasjonene strømmet på. Fra statsministeren og kongehuset og alt. Støre sa at de var et fint par.

Vi fikk vite at sjamanen hadde fridd, og at prinsessen hadde sagt ja, men ikke hvordan, hvor og når. Vi fikk heller ikke svar på om Durek fortsetter med helbredingsvirksomheten etter giftemålet.

Og så. Dagen etter meldte VG at manageren til fotografen som hadde tatt forlovelsesbildene, hadde tilbudt flere bilder av paret for 50.000 kroner stykk, men så sa manageren etterpå at han hadde tastet feil, og at det var 5000 kroner, ikke 50.000 kroner, som var i overkant dyrt, siden veiledende satser for den typen frilansbilder, ifølge VG, ligger på 3100 kroner i Norge, og dette var jo en norsk prinsesse.

Senere denne dagen smalt det skikkelig igjen. Da kom nyheten om at regjeringen angrep prinsessen. Kunnskapsministeren hadde i en tale kvelden før sagt at prinsessen kom til å bli heks hvis hun giftet seg med sjamanen. Og lederen for tankesmien Agenda hadde ledd! Flere anonyme folk hadde reagert, sa VG.

Torsdag klokken 14.19 sprakk nyheten om at musikkorkesteret Stargate var tatt vekk fra listen over folk paret takket på Instagram, siden de visstnok ikke hadde gjort noe, men bare han ene i bandet. Og så kom et skikkelig pang samme dag. Prinsessen og sjamanen hadde sagt til det amerikanske magasinet People at frieriet skjedde under et tre, og at det var mange hester rundt dem.

Og søndag, fem dager etter frieriet, var faktisk prinsessen på et eller annet hesteløp med kjendiser på Bjerke, og der viste hun fram ringen, den samme ringen som hun hadde fått av sjamenen da han fridde. Hun sa at det var veldig koselig å være forlovet, og så vant hun hesteløpet foran Jan Thomas og noen til.