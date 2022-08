Kriminell

DRØSET: Han gjorde noko kriminelt. Nå var det om å gjera å sjå usynleg ut.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Han kom ikkje på det før han såg dei to væpna politifolka. Dei hadde full uniform, belte og skulderstroppar fulle av walkietalkies, batongar og handjern. Men mest skremmande, der han stod og innsåg at han plutseleg var kriminell, var dei svarte automatgeværa i ei reim over brystet.

I utgangspunktet såg han ikkje på seg sjølv som ein kriminell. Tvert om. Han prøvde etter beste evne å leva etter lovas tekst og bokstav. Ikkje at han gjekk rundt og tenkte mykje på Noregs lover. Ikkje at han aldri køyrde litt for fort, ein og annan gong hadde hatt med seg ei flaske for mykje over grensa. Men i det store og det heile var han lovlydig.

Men her stod han på brygga i Arendal, plutseleg kriminell. Han hadde vore på ein båt, på eit arrangement. Neste post på programmet var for spesielt inviterte. Han stod, som vanleg, ikkje på lista. Dermed måtte han ut.

Problemet var at han rett før utkastinga hadde fått eit plastglas med kvitvin i handa. Som han nå vandra langs brygga med. Som jo var forbode, kom han plutseleg på då han såg politiet. Det var ikkje lov å drikka alkohol offentleg.

Dermed var det om å gjera å bli usynleg, slik at politiet ikkje såg han, arresterte han, eller det som verre var. Han bråstoppa.

Allereie mens han prøvde å skjula vinglaset bak brødskiva og matpapiret i den andre handa, allereie i forsøket på å vera så lite påfallande som råd, bli usynleg i folkemengda, innsåg han kor påfallande og rart han måtte sjå ut.

Forsøket hans på å oppføra seg lite påfallande såg ekstremt påfallande ut.

Han begynte å sveitta. Dei merkelege armrørslene blei større og rarare. Han snudde seg rundt, stod nå med ryggen mot politiet for å skjula si kriminelle åtferd. Det må ha sett særs mistenkeleg ut.

Korleis skulle han koma seg ut av dette? Løysinga slo ned i hans ferske, kriminelle sinn som ei forbrytersk openbaring: Han måtte kvitta seg med bevismaterialet!

Bånnski!