Leggstutt

Drøset: Livet ble brått snudd opp ned.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hun hadde endelig funnet en butikk med lange bukser igjen. Det var kanskje ikke så mye, men etter noen sesonger der leggbukser til hennes fortvilelse hadde vært på moten, var det nå håp om å unngå forfrysninger på leggene. Hun hadde oppdaget det ved en tilfeldighet da hun var innom en klesbutikk, og fortalte at hun var på jakt etter en ny bukse.

«Hvilken lengde tenkte du», spurte de i butikken.

«Helt til bunns», svarte hun av gammel vane, evig optimistisk, men innstilt på igjen å bli skuffet, og holdt på å falle om av overraskelse da hun ble presentert med flere alternativ. Den ene var til og med så lang at hun kunne spandere på en oppbrett. Det hadde hun ikke hatt siden tidlig på barneskolen, da alle bukser var oppbrettsbukser, siden alt tøy skulle vare flere sesonger.

Hun hadde lange bein. Det var ikke alltid like praktisk. Det var ikke det at hun var så opphengt i dette med den gåkonkurransen de hadde hatt gående på jobb den siste måneden, men bare for løye hadde hun sjekket hvilken skrittlengde de opererte med når de regnet ut skrittene. 70 cm. Hennes lå sjelden under 84. Den ene dagen var den oppe i 104. Det vil si at hun ble snytt for hvert femte skritt i appen. Så hennes møysommelig marsjerte 10.000 skritt skulle blitt 12.000.

Ikke det at det betydde så mye, men altså ... Hun telte gjennom listene. Alle de fem kvinnene foran henne var kortere enn henne.

Så fikk hun en ny smell. Hun hadde nemlig begynt å ri, som hobby, og vurderte å investere i ordentlig leggbeskyttelse. På målskjemaet skulle man krysse ut for lengden fra innsiden av kneet og til gulvet.

Til hennes store overraskelse, oppdaget hun at hun måtte velge en av de kortere modellene. Hun sjekket. Dobbeltsjekket.

Det viste seg at lengden på leggen var nesten i underkant av normal. Livsløgnen raknet. Hun hadde ikke lange bein. Hun hadde kun lange lårbein. Og var ellers ganske leggstutt, viste det seg. Det var beinhardt. Så nå satt hun der og så ned på de nye buksebeina med oppbrett. De dekket de korte leggene i det minste. Og forklarte kanskje hvorfor hun aldri hadde hatt helt sans for bukser som sluttet midt på leggen. Det hun trodde var kort, var blitt langt. Mens det hun hadde trodd var langt, var kort.