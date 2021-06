Haveselskab på Egenes

DRØSET: Je syns det va veldig stas når de kongelige va her oppe på Egenes for noen år siden. Det va liksom sånn atte de kom til sine egne.

arild i.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Høydeponktet va det flotte haveselskabet på Ledaal så von Winckelhumpen sine lenge håpte å ble inviterte til, for det atte de har aner i de tyske rigene, akkurat så Oldenburg-Glücksburg sine, eller kongefamilien så de popolert kalles på folkemonne.

For det atte von Winckelhumpen sin avholdte olderfar Wilhelm Adolf Waldemar Karlheinz Rummenigge aus Braunschweig im Oberpommern von Winckelhumpen faktisk hadde Axel Maximillian Ferdinand Wolfgang Friedhelm Bastian Schweinsteiger aus Königsberg im Oldenburg-Glücksburg så svigerfar, noe så ifølge von Winckelhumpen betyr atte hans oldermor må ha vært salig Freifrau Wilhelmina Irmtraud Ursula Heidemaria Baader-Meinhof Angela Waltraud Dagmar Gudrun Ensslin aus Rothenburg ob der Tauber im Oldenburg-Glücksburg von Ulm, så altså e kong Harald sin mor sin far sin tante sin firmenning, å derfor e jo praktisk talt kongen å von Winckelhumpen i familie med hverandre, noe von Winckelhumpen sørge for å bringe på banen i praktisk talt alt han e involverte i av konversasjoner.

Her en dag så an va innom i haven for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, å vi tog en liden jinn sammen onder hengebjerken, mens noen av polakkene våre sto klare med paraplyer i tilfelle der kom en regnbøye, for vi vil jo ikke vanne ud jinnen mere enn nødvendig, vil vi vel?

Å da sa an atte det hadde vert veldig festlig om de kongelige, allså familien hans, hadde komt tilbage til Ledaal å holdt enda et sånnet haveselskab så de derfor konne invitert von Winckelhumpen sine til.

Selv har vi haveselskaber nesten hver dag nå i den relativt varme årstiden, med en liden jinn onder hengebjerken udi haven.

Je har nevnt det før, å je sie det igjen: Je e et forriktig friloftsmenneske.