DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å da sa an det, lettere opprømte, atte nå va der sånnet helt fantastisk nordlys oppe på himmelen, atte han syns det, atte nå måtte alle kle på seg noe varmt, enten en olvepels eller kanskje rett å slett en sobel, å gå ned for å se på disse grønne stribene så blafre høyt, høyt oppe i loften.

Så da svarte je det, atte hvisomatte je syns det, atte det va så kjekt å stå å se opp på noen grønne striber, så konne je bare gå ud i hålen å beondre den moderne konsten så vi har på veggene der.

Vi har jo så masse konst efterhvert atte vi ikke har vegger nok til å henge an på. Åsså vi så har så stort hus å alt.

Men da sa an det, von Winckelhumpen, atte hjemme hos de, så vorderte de bent frem å få seg et observatoriom i haven, for å beondre nordlyset enda bedre.

Så je sa det til an. Helledossen, sa je. Der komme sånnet nordlys oppe i loften over Stokkenvannet, det lille, sånn omtrent aenhvert skoddår, å så ska du rive halve haven for å sedde opp et anlegg så du nesten aldri får brug for?

Det je ikke sa, va det atte med den lille haven dis, an kan jo ikke ver stort mere enn et par mål, så måtte an jaffal reve hele drivhuset å halve garasjen for å få observatoriomet på plass. Å det sie je bare, atte da hadde nok hondehuset til kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, lagt syltynt an.

Selv tenke je det, atte hvisomatte je først ska ta på meg olvepelsen i disse dager, så må det ver for å nyde en liden jinn onder hengebjerken udi haven.

For nå går det mod vår. Selv om der e ganske koldt i loften, så kjenne je atte solen e begynt å varme litt i kinnene.

Nei, nå må je faktisk ha meg en liden jinn med det samme.

Hvor la je den pelsen?

