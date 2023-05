Ikke selg reven før bjørnen er skutt

Ord for dagen er som gull i munnen.

Drøset

Det nytter ikke å gå over graset før bjørnen er skutt. Iallfall ikke for å hente vann. Du må vente til det er overgang, altså etter at reven er flådd. Hvis frøet er sådd, da.

Graset er ikke alltid grønnere på andre siden av bekken, nemlig, og vannet smaker likt på begge sider. Men noen ganger er graset grønnere, antakelig fordi grunneieren har gjødslet eller noe. Det er iallfall ingen grunn til å tro at det er mer eller mindre av sol og regn på den andre siden.

På den andre siden er det viktig ikke å gre alle over samme lest. Man kommer lenger med en ærlig løgn. Nei, man har det ikke løgnere enn før i tiden. Før i tiden lo folk av Leif Juster. Og de siste som lo, døde ut.

Nå når våren er i anmarsj, er det ikke lett å få fuglene på taket til å tie stille. Hadde de vært nede på bakken, kunne vi i det minste sendt katten etter dem. Derfor er det nok bedre å gre alle under den samme kniven. Det går jo den samme veien, uansett om høna sparker etter deg.

Det er bedre å drukne sorgene enn å lære dem å spinne. Hvis ikke det er påskemorgen, noe det jo har vært helt siden jul. Om hundre år er uansett alt lagret på nettet. Ingen slipper unna. Iallfall ikke Knut Hamsun.

Man skal høre mye før øynene faller ut. Hvis ikke det er snakk om en dåre, som må ha ti fiser på lager før han kan svare. De tre fisemenn hadde det mye lettere. De kom til dekket fjøs.

Nei, det var løgnere før.

Siden man blir sulten av å se mat, er det bedre at magen er tom før man legger på svøm etter den forbanna bekken. Ikke ta med jern i ilden, for da slukker alt og sorgen kommer og tar deg før skinnet er skutt. Da er du solgt.

Det er best å holde helt kjeft, siden gullet er best i hånden. Men da risikerer du å kaste svinet ut med badevannet, og med det alle perlene som er samlet opp på en snor. Og hva skjer med ungene da?

Nei, man har det ikke løgnere enn oss sjøl.