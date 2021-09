Bruksanvisningen

Gratulerer, er du snart eier av en tween?

H9

En tween, sier du? Et barn som ikke lenger er lite, men ikke helt fjortis? Følgende enkle begrepsavklaringer kan kanskje hjelpe deg på veien videre.

La oss begynne med ordforråd. Flere foreldre klager på at deres tenåringer ofte kun snakker i enstavelsesord, og et slags gryntende steinalder-språk, fulgt av håndbevegelser og sløv mimikk. Som regel rettet mot foreldrenes manglende evne til å forstå livet deres. Tweens er ikke helt slik. De har ofte et i overkant rikt ordforråd, om enn med dobbeltbetydninger som kan være greie å vite om.

For eksempel «Ittepå" Brukes oftest i samme kontekst som "snart/om en stund/øyeblikk». Det er uansett det samme som nei. Som i «har du ryddet rommet ditt?» (snart, ittepå osv., altså ingen intensjoner om å gjøre det).

«Rydde rommet». En floskel, som oftest består i å flytte en haug med klær eller leker over til en annen haug. Brukes ofte i kombinasjon med «snart og ittepå».

"Eg tror det". En klassiker som oftest pares med spørsmål som "har du gjort leksene / satt chromebooken på lading / tatt matboksen ut av ranselen / lukket garasjeporten etter deg". Betyr uansett nei.

«Kan vi lage oss litt mat» betyr at kjøkkenskapene vil plyndres for nudler, kjøleskapet tømmes for egg, eller at smørbrød-grillen blir fyrt opp til glede for alle unger som måtte befinne seg i nærheten.

"Vi skal rydde opp altså", betyr at alt står igjen på disken. Ofte i par med gjengangeren "ittepå".

«Skoene passer fint, jeg trenger ikke nye». Som regel har ungen da vokst to størrelser, men gidder ikke være med til butikken og prøve sko. Ofte i bruk med "Liker du denne buksen/genseren/skoene?" «Ja, litt»= nei. "Mhm"= nei, eller "kanskje"= nei.

Og ikke minst, "det var ikke meg"-klassikerene, der svaret på alle spørsmål er "det var ikke meg":

"Har du brukt sminken/den dyre nattkremen/parfymen til mamma?"

"Hvorfor har noen satt en tom melkekartong inn i kjøleskapet?"

"Hvem har spist Nutella midt på en tirsdag, og klint sjokolade på duken?"

Og vinneren: "Hvem har lagt en underbukse på kjøkkenbordet?"

Velkommen. Gled deg til tenårene.

