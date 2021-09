Juleskatten

Drøset: Hun følte seg litt som Grinchen, der hun lusket mellom reolene og mumlet for seg selv. «Det er altfor tidlig å starte med jul. Det er nok nå».

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

For noen hadde tatt feil i kalenderen, og satt i gang showet for tidlig. Det kom meldinger om pre-juleshopping. Julesnopet hadde så vidt sneket seg inn i butikkene. Juleskum i pastellfarger var på plass i godtedisken. Og på hagebutikken hadde de allerede ryddet et helt bord tomt. Hun visste hva som snart kom der, for rundt svingen sto det klart. Dekor. Falske juletrær. Snart ville Michael Bublé og Kurt Nilssens samlede svisker igjen du dundre over høyttalerne i alle kjøpesentre. Ukebladene ville flomme over av oppskrifter på julepynt og annonser for ymse julemarked. I sygruppene hun var med på nettet, hadde det pågått julediskusjoner siden tidlig i sommer. Men det kunne hun mer skjønne. Det tar tid å lage 3 meter lange juleløpere med håndbroderte dompaper og replika av domkirken (før reparasjon, og aldri med hvite vegger).

I avisen kunne hun lese om at juleprogrammet for både Sandnes og Stavanger var klart. Jul. Vi skrev fortsatt september.

Hun kjente irritasjonen ta henne. Kanskje litt lavt blodsukker? Kanskje på sin plass med en liten snacks? Hun skulle unne seg en havrekjeks med brunost, selv om det bare var en vanlig torsdag. Men det var tomt for brunost i kjøleskapet. Eller ... Bakerst, innerst sto det en ... men jammen meg ... var det ikke..? Jo så sannelig. Der dukket siste rest av julen 2020 opp. En uåpnet julebrunost – i beste velgående – og ikke gått ut på dato.

Hun pleide å hamstre noen ekstra, så hun hadde til 75. Juledag, sånn cirka. Men denne hadde gått under radaren.

Hun åpnet den, andektig. Skar noen gode sleiser og tygget i seg. Sånn. Akkurat sånn skulle det smake. Et hint av kardemomme. Hun fikk lyst til å tenne lys og gå inn i vintermørket, så lenge hun fikk kjeks med julebrunost som følge. Som på bestilling tonet ‘an Kurt ut på radioen. Ikke jul, men nesten. Nesten. Bare 92 dager igjen nå.