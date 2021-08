Kule biler og Volvo

Han drømte aldri om stasjonsvogn. Ingen gjorde det.

Også han hadde hatt bildrømmer da han var ung. Porsche. Ferrari. Aston Martin. Lamborghini. Ford Granada. Og, ikke minst, hans barndomsfavoritt: Trans Am. En lang, lav og hengslete amerikaner av en racerbil.

Alle disse bilene, pluss noen andre, skulle han ha. Gjerne samtidig, hvis han en gang fikk sju rette i Lotto ti-femten lørdager på rad. Men minst en om gangen. Jaffall.

Han skulle aldri ha stasjonsvogn. Før var det ikke så vanlig med stasjonsvogn. Stasjonsvogn luktet gørr lange veier. «Stasjon» betydde fast tilholdssted, og det var nettopp sånn de så ut når de kom veltende bortover.

Eierne så ikke bedre ut. De røykte konstant, flasset veldig mye og haltet som regel på det høyre beinet. Og så hadde de masse snått i lommetørklet.

Bilen måtte være lav. Så nær asfalten som mulig.

Han sjekket aldri hvor mye bagasjeplass drømmebilene hadde. Det var aldri snakk om hvilken som var mest praktisk i hverdagen, eller om noen av dem hadde plass til en bordsirkelsag. Ingen av dem var klargjort for takboks.

Volvo stasjonsvogn var noe av det dølleste. For det første var de laget i Sverige, som var rett borti der. For det andre så bilene ut som firkanter. For det tredje brukte de en halvtime på 0 til 100 kilometer i timen. For det fjerde var navnet dust.

Han skulle iallfall aldri ha Volvo.

Nå kjørte han rundt i en Volvo, likevel. En slags forvokst stasjonsvogn, med plass til både barnevogn og bordsirkelsag på en gang. Bilen hadde automatgir, setevarme og automatiske vindusviskere. Den var trygg og stødig på veien, og overalt lå det skjulte kollisjonsputer, klar til å eksplodere i trynet hans hvis uhellet var ute.

Bilen var praktisk i hverdagen, og det var tross alt det viktigste. Hvis han hadde hatt en bil som nådde 100 kilometer på tre sekunder, ville han dermed ha kommet over lovlig maksfart på den nærmeste motorveien. Da kunne han fått bot.

Han kunne aldri ha handlet på Obs Bygg med en sånn bil, hvis ikke han bare skulle ha et nytt skrujern. Og så ofte kjøpte han ikke skrujern. Skrujern varte jo et helt liv.