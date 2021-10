Ikke klipp hekken når der blåse

DRØSET: Det va her en kveld så der blåste å regnte masse, atte von Winckelhumpen va innom i døren.

arild i.

For det at an hadde vert å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, nede ved Stokkenvannet, det lille.

Å da sa an det, atte an begynte å angre på atte an hadde sendt ud polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk en gang, for det at an komme fra borti Baltikom, med et sånnet apparat så blåse vekk blader, for det at an akkorat hadde klipt ligosterhekken, ja – ikke von Winckelhumpen allså – men polakken, så forresten ikke … Å blås på. Noe så selvsagt va follstendig bortkastet i den kraftige vinden.

Von Winckelhumpen va blodrøde i ansiktet av skam, eller muligens av mange år med entosiastiske portvinsdrikking, men jaffal hadde an brøde et av de helligste budene vi har her oppe på Egenes: Nemlig å aldri klippe hekken når der blåse.

– Je kan ikke vise meg udendørs på flere uger, sa an. Mens je sendte en av polakkene våres ned i kjelleren for å finne frem en flaske med Niepoort Garrafeira 1974, fra en av de kassene så je kjøpte den gangen, i et siste forsøg på å støtte det siddende regimet før mobben tog over, noe je va helt sikker på at ville løfte homøret til den follstendig knuste mannen så sadd overfor meg.

Hva gir du meg?

Nå e det jo heldigvis sånn atte disse polakkene, selv om de ikke e forriktige polakker, men komme fra borti Baltikom, e veldig samvittighedsfolle mennesker, så polakken til von Winckelhumpen sine ble sist observerte ude på Tasten, der an fortsatt sprang efter deler av ligosterhekken med løvblåseren for å samle bladene i pene bonter.

Selv tror je tiden e inne for å tenne i peisen, je har heldigvis noe mahognived liggende, å ta seg en liden jinn i stille kontemplasjon.