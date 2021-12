Godt nottår!

DRØSET: Julen e over. Nå e det nottår. Å nottårsaften har vi på osser festlige, små hatter med fjer i, for å ver litt frekke å løsslopne.

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hommer e alltid en sikker vinner på festbordet nottårsaften, å hjemme hos osser pleie vi å skyll‘an ned med hver vår magnomflaske Pol Roger champagne, så vi vispe de skrekkelig volgere boblene udav med hver vår champagnevisp i sølv. For å sitere meg selv: Det e det så e fest.

Nå må je tilstå det, atte je vet ikke helt hvem av de på polet så e han Roger, men det kan jo ver det samme, for je pleie å få varene levert.

Det har jo lett for å ble en store diskosjon her i gadene på Egenes i dagene før nottår om hvordan denne «havenes kardinal» ska tilberedes. Je skjønne ikke helt hvaffor hommeren bler kalte for «havenes kardinal» for alle vet jo det, atte hommeren høre til i vannet, å ikke i havene til folk.

Von Winckelhumpen sine lige godt å fremstå så litt moderenes. Derfor va det atte de fant ud i forfjor, atte de skolle ha kallekun istedenfor hommer, men de fikk det ikke helt til å ble dyrt nok.

Hva gir du meg?

Hos von Winckelhumpen sine lige de forresten å feire nottår med en kongepjolter, allså en cognac med champagne i. Det e jo et forriktig nakkeskodd, men von Winckelhumpen e som regel så tongt marinerte i portvin fra før av, atte an ikke merke noen forskjell.

Efter atte det ble forbodt å skyde opp raketter selv, for det atte byen våres e blitt et kommonistisk diktatur, e der jo blitt betydelig sikrere i nabolaget til von Winckelhumpen på nottårsaften, må je medgi. De hadde jo en tendens til å gå i alle retninger, de rakettene hans. Det va ikke for ingenting atte gaden våres fikk tilnavnet Gazastriben, for å si det sånn.

Å hosk: Alltid en liden jinn før champagnen, for det e ikke smart å drikke på tomme mave, sie de.

Godt nottår!

Hosk å alltid ta en liden jinn før champagnen. Det e ikke smart å drikke på tomme mave.