Glass i dass

Drøset: Den nye glassdunken de hadde fått fra kommunen, var fantastisk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Jan Inge Haga

Jøsus

Alt var topp. De hadde fylt opp den nye glassdunken og så hadde han, ikke hun, gått inn på internett og bestilt henting. Og så, på avtalt dag, kom det en bossbil og tok med seg innholdet.

Så var det på an igjen. Hver gang. De spiste sylteagurk, tomatpuré og dijonsennep til det tøyt ut ørene, og ut av glassdunken. De drakk julebrus til den store gullmedaljen, av flasker det ikke var pant på. Og så drakk de bitte litt vin og øl. Leieboeren i andre etasje drakk mye engelsk cider, sånn at an Arne på Joker gikk tom hver dag gjennom sommeren.

Alt var fryd og gammen. De heiv glass i glassdunken og reddet verden. Jo mer de spiste og drakk, jo bedre samvittighet fikk de. Alt ble sortert sånn som kommunen og Greta Thunberg ville.

Men en vakker dag var det stopp.

Kommunen nektet å være med mer på dette sorteringsmaset. Nå var det nok. Her var tross alt et tak på antall hentinger på ett år. Kom tilbake i midten av juni, sa de.

Det var rart, tenkte han. Først tok kommunen bort miljøstasjonen i nabolaget fordi folk skulle få egen glassdunk, sånn at det ble enklere å leve grønt. Men hvis det ble for populært, kunne det være det samme med hele sorteringen. Du kan for eksempel gå til Hillevåg Torg, sa kommunen, for der er det fortsatt en miljøstasjon.

Åja. Hva var da vitsen med glassdunk? mumlet han veldig, veldig lavt for seg selv. Han måtte ha misforstått et eller annet.

Selvsagt kunne han gå til Hillevåg Torg med alt dette glasset. Han kunne sykle også. Stappe glass i et par bæreposer av plast … nei, papir, henge dem på styret og plystre av gårde. Han skulle iallfall aldri kjøre dieselbilen for å sortere glass. Det ville ikke vært bærekraftig.

Han skulle iallfall aldri, aldri hive glass i restavfallet, som sto rett bak huset. Nei, det ville vært for enkelt. Og barnslig, ikke minst. Det ville vært en slags protest, i tilfelle, men veldig barnslig. Det skulle han ikke gjøre.