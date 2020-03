Dasspapirets tid

Da koronaviruset slo til for fullt, ble det klart hva som var det viktigste for nordmenn.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Jøsus

Da alvoret begynte å gå opp for folk i midten av forrige uke, fulgt av nedstengingen av landet torsdag, var det særlig én ting som sto i hodet på folk flest: Hvordan sikre seg nok dopapir?

Mange var nervøse for dette og butikkhyllene ble dermed tømt rimelig kjapt. Folk kjørte fra butikk til butikk på jakt etter dette vidunderlige produktet. Drit i de andre, de som kanskje hadde utsatt handlingen og som bare hadde en halv rull igjen hjemme.

Det er lett å le av nervøse dasspapirfolk. Bæsjehumor er jo en del av vår kultur, og en av de ytterst få delene som ikke er importert fra utlandet. Det har alltid vært mye dritt i dette landet, naturlig nok. Mye bra, men også mye dritt.

Hamstringen viser at vi er blitt avhengige av dasspapir. Vi klarer oss ikke uten. Og det ligger ikke i genene. Det er tillært.

Riktig nok er det vitnesbyrd om bruk av dasspapir helt tilbake til 500-tallet. Fra Kina, selvsagt, der det meste synes å komme fra, både nå og da.

Men dasspapir ble ikke allemannseie på våre kanter før i forrige århundre, og det er slett ikke lenge siden. De fleste vi kjenner, ble født i den perioden. I dasspapirets århundre.

Når noe er tillært, kan det også avlæres. Det betyr at vi fint kan lære oss å leve uten, uten at vi driter oss ut av den grunn. De aller, aller fleste av forfedrene og formødrene hadde aldri hørt om dasspapir. De hadde ikke fantasi til å forestille seg verken internett eller dasspapir. Men de var til gjengjeld rimelig kreative til å finne erstatninger for dasspapir, som de jo ikke hadde fantasi til å finne opp.

Det er svært vanskelig å finne et alternativ til internett i dagens samfunn i 2020. Men å bytte ut dasspapir med noe annet er lett. Det er bare å se seg rundt.

Avispapir, gras fra hagen, bøker (UNNTATT en viss bok med navn som begynner på K), veggtepper, kosebamser, dobørster, tuja-hekk (bare dette rekker for for hele Norge i et par hundre år), frimerkesamlinger eller flybilletter.

Kanskje er ikke dasspapir det beste, heller.