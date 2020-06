Fine veret

DRØSET: Nå e der så fint ver atte je bent frem tror det, atte det går an å sidde udi haven å drikke champagne hele dagen.

arild i.

Før je sende polakkene våre ned i kjelleren for å finne frem en passende kasse, ska je gå i sølvtøyrommet for å sjekke att vi har en nyposste champagnevisp.

Je kan nemlig ikke fordra de volgere boblene i den drikken.

Der e noe nyrikt over å sidde å vise seg frem med bobler i glasset, syns je. Å all vet jo atte hvisomatte du har råd til ordentlige champagne, men vispe ud boblene, sånn atte det ser ud så du drikke helt vanlige hvidvin, da komme du ifra et møblert hjem. Da har du klasse.

I tillegg e det jo sånn med de boblene, atte de tross alt e bobler. La oss bare ver helt erlige om dette: Boblene bler jo av en plass. De forsvinne ikke av seg selv. Å da vet vi jo alle hva så skjer: Der bler flatolens av det.

Så egentlig sidde de nyrige, volgere bobledrankerene på rompene sine å lave gassudfordringer for dis egne maver. Å så pådrar de seg sygdommer å allslags, så egentlig bare e bra for arvingene dis.

Dette vet vi kondisjonerte iblant oss, å derfor så har vi enda et argoment for å vispe disse volgere boblene ud av champagnen våres.

Det va så von Winckelhumpen sa, her en dag så an va innom for det atte han hadde vært å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, nede ved Stokkenvannet, det lille. Han sa det atte - hvisomatte je ikke hadde hatt en champagnevisp, så måtte je bent frem avholdt meg fra å drikke champagne - sa an.

Å det e jo veldig godt sagt.

Der har du en mann for sin visp.

Nå e je riktignok ikke helt overbeviste om atte von Winckelhumpen sin champagnevisp e lavte av forriktig sølv. Je tror nemlig det kan ver noe sølvplett, å atte der kan ver allslags rare metaller så skjule seg onder der. Derfor har je alltid med en av mine egne champagnevisper, når vi e inviterte i selskab i haven dis, for du vet jo aldri.

Ja, nå allså.

Nå e der så fint ver atte vi må finne frem den champagnen.

Men først må je ha en liden jinn onder hengebjerken, sånn atte je ikke drikke på tomme mave.

Ingen ska beskylde meg for det.