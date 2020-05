Én positiv ting skal dette viruset ha

Når treåringen hjemme begynner å ha fiktive videomøter med de andre barna i barnehagen, skjønner du at barnehagen har vært stengt i noen uker.

Bokstavene på tastaturet er blitt så blanke og skinnende av Antibac at de er vanskelige å se. Foto: Knut S. Vindfallet

Fintola

Om du ikke har skjønt det før, innser du at atferd kan læres og at du kanskje har hatt litt for mange videomøter. Treåringen finner selv veien til pc-en og plasserer seg på kontorstolen. Hun stapper pluggen i øret og er klar til å høre hva de andre deltakerne har å si. Hun forklarer at alle er med, både barn og voksne. Det er faktisk helt fullt på møtet, og alle ungene har med pc-ene sine. Det er tid for fiktivt videomøte i den digitale barnehagen.

Nå har også den vanlige barnehagen åpnet igjen, og da handler det mye om kohorter og håndvask. For én positiv ting skal dette viruset ha. Det har iallfall utvidet vokabularet til treåringen hjemme, i den grad det er positivt at treåringer begynner å snakke om sprit.

For nå skal de sprites og sprutes både på det ene og det andre for å fjerne alle bakterier og virus. I løpet av alle ukene med hjemmekontor har det begynt å skje ting med tastaturet på pc-en min.

Normalt har de svarte tastene er et naturlig beskyttende grått lag av fingerfett og støv som gjør det lett å få øye på de hvite bokstavene. Men nå er de blitt så blanke og skinnende av all antibacen at de er blitt vanskelige å se.

Jeg må ta på meg de polariserte solbrillene for å hindre gjenskinn. Dersom du legger til et lett, hvitt dryss av flass fra tørre hender, er det nesten som å gå i påskefjellet en dag med full sol og blå himmel.

Ved siden av pc-en står også kaffen klar på termos slik at jeg skal slippe å trakte ny kaffe hver gang jeg ønsker meg en ny kopp. Det er bare å nyte det så lenge man kan.

For de sier at hverdagen vil komme tilbake. I vinduene henger regnbuer og bokstaver som forteller at alt blir bra. Det er da man vil tenke tilbake på de skinnende blanke antibactastene mens det grå støvet igjen er i ferd med å samle seg på tastaturet. Og det er da, på vei til kaffeautomaten på jobb, at man vil drømme om å drikke kaffe fra termos med de polariserte solbrillene på foran pc-en på kjøkkenbordet.