Klipp, klipp

Drøset: Det var noe dypt tilfredsstillende med å herje rundt med en saks.

Hun elsket å klippe og hadde sakser for det meste. Små, store, gule, grønne, svarte. Ute hadde hun fire, fem ulike sakser. Noen digre, og to-tre rosesakser, siden hun alltid glemte ut hvor hun la dem.

Inne hadde hun hobbysakser med forskjellige skjær, bølger, ruter. Ekstra små til ungene. En for venstrehendte, om det skulle ramle innom. Men kjøkkenet er ingen lykkelig plass uten en ordentlig kraftpluggsaks. Der andre sto med skjærefjøla og møysommelig skar opp potensielt e-colifrembringende kylling, klippet hun den rett i panna. Minimalt med oppvask. Hun hadde en saks med fire blad til urter. Og klippet paprika - og løk - om det var travelt.

I sysakene hadde hun sikksakk- og broderisaks, pluss en sylskarp liten sak som så ut som et våpen, men som var til å klippe kanter med. Og selveste dronningå: Stoffsaksen, som ungene hadde fått så strenge formaninger om å holde seg unna at han på 12 fortsatt ikke turde å røre den. Den kostet flesk, men var verdt sin vekt i gull.

Og hun trodde hun var lykkelig. Så hadde hun sett en ny saks. Skinnende og uimotståelig. Bortsett fra prisen. Den kostet faktisk like mye som alle de andre saksene hennes til sammen. Men den så vidunderlig ut. Hun spilte gjennom youtube-klippet igjen. Saksen hadde den deilige, definitive lyden som gjør godt i sjelen. Som bildørene som ikke sier "klank", men et tilfredsstillende "whooomp". Eller når man biter gjennom en sprø brødskorpe. Lyder som bare er perfekte. "Sniiiiipp", sa saksen. Hun var solgt, og la den i handlekurven i nettbutikken.

Men først ble det venting. Hun speidet ut i hagen. Hekken begynte å bli skremmende høy. På tide å hente grensaksen. Dette var det eneste stedet der hun faktisk måtte medgi at saks ikke var beste alternativ. Men hun hadde ikke noe valg. Det midlertidige forbudet mot motorsag, ilagt etter et hendig uhell som involverte en ustø gardintrapp, fingre og legevakt for noen år siden, gjaldt fortsatt. Så da var det bare å hente tverrsaksen med forlengerarm. Klipp, klipp. Slipp lyset til. Etterpå skulle hun gå inn og lage pannekaker til ungene. Med klippet bacon, naturligvis.