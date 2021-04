Jul hele året

Drøset: Hun ryddet i kjelleren og i skapene. Det var depressivt demotiverende.

Foto: Shutterstock

Slett ikke optimistisk gladfanatisk slik som diverse ryddeguruer ville ha det til. Hun følte ingen indre glede eller sprudlende overskudd av å slepe på tunge kasser. Noe var enkelt å ordne i. Ting ungene hadde vokst fra gikk unna som varme hveteboller når hun la dem ut på finn eller på gi-bort-sidene for nabolaget. En jevn strøm av ivrige gjenbrukere, nyskilte eller nye reirbyggere, plukket opp sine funn.

Men så var det resten da. Det som utgjorde mesteparten. Det hadde til tider dukket opp såpass mye rabe at hun var sjokkert. Men så, akkurat som når arkeologene finner lag med verdifull info ettersom de jobber seg nedover, fant hun skatter.

Som Pusur-dagboka fra 6. klasse, full av artige sitater og relativt avslørende detaljer. Men hvorfor var den så stiv på enkelte av sidene der det var limt inn bilder av datidens store helter? Åja. Hun husket hun gikk tom for Pelifixlim - du vet - den som lukter marsipan – og i stedet mekket egen lim av mel og vann...

Hun fortsatte jobbingen. Det var tid for julepynten, som de like entusiastisk hvert år sa at de skulle sortere og redusere i. Hun bar alt hun fant inn i kjellerstuen.

Ved siste opptelling var det 11, nei, 12 bokser. 12. De var blitt enige om at fire skulle være maks. Juletrepynt, tekstil, annen pynt og advent. I en liten boks lå de lekre julekulene hun hadde fått for noen år siden, og som hun var den eneste som likte, men som på mystisk vis hadde "forsvunnet". Åååå. De hadde vært perfekte på treet. Og se her, her var tilbehøret til julekransen. De søte kjøttmeis-figurene.

Men hva var dette? Her, i boks nummer 13, skjult under sofaen, lå jo den knallfine, grønne julekjolen. Den hadde hun lett etter. Eller, den var i sannhetens navn litt trang, så den var havnet i «venteboksen» i påvente av et julemirakel - som i likhet med bikini- og bunadsmirakler - var relativt sjeldne. Og se her, her var sukkertøystang-tightsen til gløggfestene.

Det var bare en ting å gjøre. Begynne jula på nytt? Jeg er klar nå. Eller... Gi meg noen uker og noen joggeturer, så jeg får igjen glidelåsen. Sakki for en jul det skal bli.