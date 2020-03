Dag 0-6

Drøset: Dag null startet med mild folkepanikk. Så tok uken seg opp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den første uken i frivillig, gruppepressfornuftig hjemmeopphold var unnagjort. En oppsummering var på sin plass.

Dag 1 (også kalt den store hamstredagen): Hjemmeskolen starter. Lillesøster innvilget Nutella på en vanlig hverdag etter argumentasjonsrekke på gresk nivå om hvorfor det ikke var vanlig hverdag likevel. «Hallo? Ingenting er vanlig». Far kommer skrekkslagen hjem etter å ha kjempet seg innom butikken for å kjøpe en krukke honning og en boks bakepulver. Han forteller om ville tilstander.

Dag 2: Mor vasker ned badet. Oppdager svikt i kommandorekken over hvem som egentlig skulle ha renset sluk og under badekaret siden jul. Oppdager hybelkaniner på størrelse med rottene på Storhaug. Lillesøster gråter fordi hun savner kloren i svømmehallen.

Dag 3: Storebror oppdager at Barbie sin Ken kan brukes som flygende actionhelt. Mor farger håret. Bare fordi frisøren har stengt og man har hjemmekontor, betyr ikke det at man trenger å se helt grått på alt. Det går en grense, tross alt. Cirka 3 cm, for hennes del.

Dag 4: Lærerne har levert lekser. Stemningen stiger. Mor argumenterer for at støvsuging og gulvvask teller som gym. Mor ser for seg å rydde i skapene. Bruker tre timer på første skap. Regner med å være ferdig med rydding etter to dager.

Dag 5: Mor innser at slankekuren, som så veldig lovende ut, henger i en tynn tråd. Lillesøster klager: «Jeg e' misunnelig på stavskriftbokå. Ingen der trenger å holde avstand».

Dag 6: Storebror argumenterer for at Nugatti er tingen. «Man må støtte en bedrift som har holdt det gående i 51 år».

Dag 7: Mor spiser av restlageret. Til og med de vonde chiaknekkebrødene.

Epilog:

Dag 123: Lillesøster lei av Nutella. Mor bruker opp siste rest av sukkerkuløren, innkjøpt medio 1997. Huset er ferdig ryddet.