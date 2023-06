Agurksak

Noen ganger kan man se en agurk på lang avstand, men ikke alltid.

Drøset Drøset er et skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Endelig er det agurktid. Sol, sommer og agurker, bortsett fra sol og sommer. Antakelig har vi allerede begynt på høsten, men heldigvis kan vi kose oss med nyplukkede agurker mens vi får med oss siste nytt innen badetemperaturer over hele landet.

Agurken er som alle vet i gresskarfamilien, selv om den nærmeste slektningen er melon. Logisk. Derfor sier thaiene deng gwa om agurk og deng mo om melon. Nesten likt. Thaiene må ha plukket opp at ordet agurk kommer fra det greske angourion, som betyr vannmelon.

Både vannmelon og agurk er grønne, så det er lett å ta feil hvis du er litt ukonsentrert i butikken.

Agurken har vært kjent som et spiselig bær i over 3000 år, først i Nord-India. Så tok det cirka 2600 år før den greide å komme seg opp til Norge, et drøyt århundre før den første norske avisen ble gitt ut.

Agurkene finnes ikke viltvoksende. De er planlagt, noe som kanskje vil overraske mange av våre lesere. Man skal ikke kimse av en god agurk.

Noen agurker er krumme og løgne, mens andre er mer rett fram. Hvis det ikke er noen meloner i nærheten, går det ikke an å ta feil av en agurk, bortsett fra hvis det er squash i nærheten, siden den også er i gresskarfamilien.

Da kan det bli vanskelig for folk som ikke har brillene med seg eller som hører dårlig, i tilfelle noen står og roper «NEI, det der er ikke agurk, det er SQUASH».

For ikke lenge siden var det ikke noe problem, for det fantes ikke squash i butikkene. Heller ikke hvitløk.

Om agurken er krum eller ikke, har null betydning i 2023. For noen år siden hadde det stor betydning, siden EU kom med agurkdirektivet, som var inspirert av danskenes agurkdirektiv fra 1920-tallet. Siden alle utenom danskene mente det var fullstendig idiotisk at agurken måtte ha en bestemt bøy på seg, ble hele driten skrotet, og derfor kan vi i dagens samfunn plukke snorrette agurker rett fra butikkhylla, med tettsittende plast på.

Alle liker agurker, bortsett fra sure folk.