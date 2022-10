Den skuldige

DRØSET: Han var van med å få skulda. Nå hadde han også blitt eit kommunalt problem.

På heimefronten var linjene ganske klare: Same kva som skjedde av gale ting, var det eigentleg hans feil. Han trengde ikkje ein gong å ha vore innblanda i det som skjedde. Han trengde ikkje ein gong å ha visst om kva som skjedde. Men om nokon kom for seint til noko, nokon hadde gløymt noko, nokon var urimelege eller kjipe, retta alle raskt blikket mot han. Han burde tydelegvis ha forhindra alt, på magisk vis.

Dei siste åra hadde det meste som var gale i verda også vist seg å vera hans feil, sidan han var ein kvit, heterofil mann i 50-åra. Sjølv om han aldri hadde vore innblanda i planlegginga eller gjennomføringa av verken imperialismen, kolonialismen, kapitalismen, det mystiske «patriarkatet», store eller små kjønnsceller, krigar eller verdas generelle forjævligfisering, var visst sånne som han djupast sett den skuldige. Han burde eigentleg halda kjeft.

Så hadde han jo fått med seg regjeringas perspektivmeldingar, som viste eit stadig aukande gap mellom kor mange som jobba og kor mange som skulle ha pensjon eller trygd i framtida. Men han hadde alltid sett på seg sjølv som ein av dei som jobba. Som ein som betalte inn i statskassen, ikkje tok pengar ut.

Men så la kommunedirektøren i Stavanger fram budsjettet for kommunen – og plutseleg innsåg han at han var problemet også her. Det var hans skuld at Per Kristian Vareide var – om mogleg – endå meir bekymra for framtida enn før.

For kva var det største problemet i Stavanger kommune? Jo, at det både var for mange og for få av akkurat sånne som han! Det kom til å vera for få mellom 50 og 66 år i 2040 til å driva med skjult omsorg for eldgamle foreldre. Og så kom det til å bli for mange av hans generasjon som kom til å bli så gamle at kommunen ikkje ville kunna yta den hjelpa som var heilt nødvendig. I alle fall ikkje utan ei gigantisk omstilling.

Kven var det si skuld at det såg mørkt ut for Stavanger kommune i 2040? Han.