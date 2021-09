Sauer er ålreite dyr

I Dyreparken er det mye spennende. Til og med kjedelige ting er spennende.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Ja vel, unger. Nå er vi altså i Dyreparken. Her er det løver, tigre, steinbukker, trebukker, stabukker – altså mor – kameler, sjiraffer, apekatter, geparder … ja, og sauer. Hva vil dere se?

– Saueneeee!

De evinnelige sauene. Ungene hadde vært rundt sauer hele sommeren. Disse kjedelige dyrene som ikke gjør annet enn å spise gras. Tygge, tygge, tygge. Hele dagen, og sikkert også om natten.

Det mest spennende med sauer var de unike bæ-lydene. Alle hadde ulike måter å si bæ på.

Dette hadde an far studert. Det var rett før han hadde begynt å gjøre opptak, slik at han kunne sortere hver enkelt sau etter kjenningsmelodi. Mange sauer sa ikke engang bæ. Noen sa mæ, og mæ-hæ, og til og med møøø.

Han kunne ha skrevet bok om dette, med en cd-rom inni, hvis det fortsatt fantes. Han ville ganske sikkert ha kommet på tv med noe så sykt. Mest sannsynlig ville det blitt “Norge Rundt”. Han visste ikke om han var helt klar for det.

Ungene elsket sauene i Dyreparken, siden de var så tamme at det gikk an å begrave hodet nedi ullen. Det var jo noe.

For noen år siden var han i denne parken med de eldste. De hadde gått opp til tiger-gården, og mens de gikk på veien langs gjerdet, gled plutselig en diger tiger forbi på den andre siden, helt inntil den syltynne nettingen. En avbitertang var det eneste som skilte dem fra den sikre død.

– Der er det en, hadde an far ropt på en skrekkblandet fryd-måte. Men hvor var ungene?

De var i grøftekanten på andre siden.

– Seee, pappa! Her er det BRINGEBÆR!

Mye tydet på at småunger ikke var interessert i dyr som aller helst bare ville spise dem. De gjespet hvis de så en drøvtygger med 20 meter lang hals som spiste blader fra toppen av et tre. Og apekatter hadde de sett på tv, eller i barnehagen.

Gi ungene en sau som de kan springe etter, eller et rødt bær som de kan spise, så er de mer enn fornøyde.