Valentines

DRØSET: Romantikk er mitt mellomnavn.

14. februar. Ikke 15. eller 16. februar, og ikke 14. mars. Dette er ikke en forhandlingssak, viser det seg.

Letolin

Det følgende er notater fra mine egne erfaringer med Valentines day. Dette kan fritt disponeres av andre for å unngå framtidige fadeser.

Når de sier «vi trenger ikke feire Valentines day», betyr det «vi MÅ feire Valentines day», ellers blir resten av februar og brorparten av mars nokså utrivelig.

Når de sier at de vil «spise ute», mener de egentlig spise inne. To matbokser på en trebenk ved Tjensvoll gravlund i fire grader og sludd er ikke det de mener når de sier «ut og spise».

Når de sier at de «ønsker seg blomster», mener de sånne avkutta blomster til å ha i en vase. Kaktus, tujahekk eller en svær rododendron du har fått gratis ved å grave marakkelset opp i en hage på Kvernaland er ikke det de mener med blomster.

Valentines day er 14. februar. Ikke 15. februar. Ikke 16. februar og ikke 14. mars. De er nokså nøye på dette, og det er ikke et emne for debatt og diskurs.

Når de sier at det hadde vært koselig «å bli overrasket på jobb», mener de ikke at du skal stille deg opp bak et hjørne ved kontoret hennes og skremme livskiten ut av henne når hun kommer forbi. Dette kan føre til at resten av februar og brorparten av mars blir nokså utrivelig.

Undertegnede er ennå ikke i mål med å knekke koden «finne på noe romantisk», men jeg har notert et par ting det tydeligvis ikke er: Dugnad i borettslaget, ringe rundt etter bedre avtaler på forsikring, bilvask, sortering og rydding i bod, se treningskamp mellom Hinna og Sola, avising av fryseboks og lekeslåssing. Dette er altså ikke å «finne på noe romantisk». Jakten fortsetter.

Når de sier «frokost i senga» mener de, helt konkret, frokost i senga, som i rundstykker, ost, syltetøy, juice og kaffi. Å begynne å tolke dette utsagnet i mer amorøs retning er ikke det mener med «frokost i senga». Dette kan føre til at resten av februar og brorparten av mars blir nokså non-amorøse.

Hvis du er lite glad i livet, forsøk deg med å brøle «Du kan jo finna på någe romantisk sjøl!» .

Lykke til.