Dag 101

DRØSET: Dei første 100 dagane var over. Nå kom 100 nye.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Slagsmål Vedum stod på gardsplassen i Felleskjøpets grøne og gule kjeledress, med matchande caps. Då Graah Støre svinga inn på plassen mellom det ornamenterte kvite huset og den raude låven, tok Slagsmål av seg capsen og gnei seg over issa. Det var ikkje lett å sjå om han klødde eller helste.

– Tidleg oppe? sa Graah då han small att bildøra.

– Ja, dyra må ha mat uansett, sa Slagsmål.

– Det blei ikkje seint på deg heller i går?

– Nei, det blei ikkje det.

Dagen før, laurdagskvelden, markerte den 100. dagen i regjering. Dei hadde ikkje hatt fest.

I veka som leia opp til jubileet hadde dei blitt intervjua og gjennomanalysert av all verdas kommentatorar og forståsegpåarar.

– Eg føler meg nesten som ein ungstut på eksteriørvurdering på Dyrsku´n, hadde Slagsmål flirt på eitt av dei tallause møta dei hadde gjennomført i løpet av veka. Han angra så fort setninga var ferdig formulert. Innsåg at sjansen var stor for at ingen av dei andre toppane frå embetsverk og politikk som nå sat rundt bordet hadde vore på Dyrsku´n. Dei hadde neppe sett ein stut bli eksteriørvurdert.

Dei dress- og draktkledde smilte høfleg. Dei var godt oppdregne.

Graah hadde ikkje tatt på dressen. Søndag var ein slags kviledag, sjølv for han. Men dei blå skjortekragane stakk opp frå under den tynne genseren i merinoull. Det var framleis forskjell på søndagskleda på Stange og i statsministerbustaden.

– Blir spennande dette med Taliban, prøvde Graah.

– Nja, sa Slagsmål, drog liksom på det.

Det blei stille. Dei to mennene stod der og såg rundt seg. Slagsmål gnei seg i nakken med capshanda. Det lukta svakt av hevd frå felleskjøpdressen.

– Utruleg irriterande med den der straumprisen, sa han så.

– Ja, det er utgjort, sa Graah.

Slagsmål såg på Graah. «Utgjort»? Var dette det sterkaste kraftuttrykket Graah ville ta i sin munn? Sannsynlegvis. Det var heilt der oppe med «ergerlig». Slagsmål rista lett på hovudet, såg utover dei kvite markene.

– Kva tenkjer du på, sa Graah.

– Eg tenkjer på at det finaste ein kan vera, er nok å vera bonde.