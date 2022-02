Vinterferien

DRØSET: Han var forsona meg seg sjølv. Han var ikkje ein ski-person.

Han skulle ikkje ha vinterferie. Han skulle ikkje til Sirdal. Han skulle ikkje til Hovden. Han skulle vera heime. Han skulle jobba.

Langrennsskia han hadde kjøpt i eit anfall av overmot, manglande sjølvinnsikt og urealistisk håp, skulle også denne veka få stå og samla støv inst i kroken i kjellarboda. Som i fjor. Og året før.

Eigentleg burde det ikkje vera noko å bruka energi eller tankekraft på. Likevel gjorde han det. Litt.

Det merkelege var at det faktisk stod ski og samla støv i kjellaren. At han i det heile tatt vurderte dette med vinterferie og snø. For realiteten var jo at han ikkje likte snø, at han var ein tilhengar av minst tolv grader, vår, sommar og den sympatiske delen av hausten.

Det var ungane sin feil. Eller, kanskje ikkje direkte ungane sin feil. Men dei-vaksne-sitt-forsøk-på-å-vera-gode-foreldre-ungane-sin-feil. For dei vaksne hadde i alle år høyrt at nordmenn er fødde med ski på beina (sjølv om det beviseleg ikkje var sant). Dei hadde stadig møtt på friskusar som kom heim frå vinterferiar og påskeferiar med lett solbrent hud og snakka entusiastisk om toppturar og lange nedoverbakkar.

Som med alt anna, hadde alt blitt mykje verre med sosiale medium. Kvar vinter flauma det over med bilete frå vinterkledde vidder og frå høge toppar. Av folk i hjelmar og svære briller som stod der og kappsmilte i iskulda.

Han var jo ikkje ein sånn type. Kona var det heller ikkje, sjølv om ho i alle år hadde påstått at ho eigentleg var av fjelltypen. (Dei første åra etter at dei møtte kvarandre, trudde han på henne. Men det var lenge sidan han hadde begynt å spør kvifor ho då aldri var på noko fjell.)

Men grunnen til at skia nå stod der og samla støv, grunnen til at dei hadde prøvd eit par vinterferiar, hadde leigd seg inn i hytter både i Sirdal og på Hovden, var den vaksnes gnagande, dårlege samvit: Kva slags foreldre var dei om dei ikkje tok med ungane til fjell og snø og lærte dei å gå på ski?

Nå hadde han endeleg svaret: Dei var gode foreldre likevel. Det gjekk heilt fint å vera nordmann – utan ski på beina.