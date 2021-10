Je må ha ved

DRØSET: Je har notert meg det, atte der e mange så bere seg over det, atte det e blitt så dyrt å vanskelig å få tag i ved for tiden.

arild i.

Selv har je ikke det problemet, men det ska vi komme tilbage til, for det atte je syns det e på tide atte noen tar et oppgjør med den tradisjonelle brenselsoppfatningen i dette samfonnet.

Det mange mene, når de snakke om ved, e bjerkeved. Bjerkeved e å bler en vederstyggelighed. Vårherre fant ikke opp bjerketreet for atte vi skolle brenne det i peisen, men for atte vi skolle sidde onder det å ha en liden jinn.

Bjerk e ikke brensel! Bjerk e ly!

Se bare på Kongen å Kromprinsen onder krigen, når de ble overraskte at et tyskt bombeflyangreb oppe på Mørekysten: Gikk de i bonkersen? Nei. Krøb de ned i en kjeller? Nei. De søkte ly onder et bjerketre. Nemlig bjerketreet så senere e blitt kjent så selveste Kongebjerken.

Her oppe på Egenes brenne vi ikke bjerk. Her brenne vi mahogni. Mahogni har veldig høye brennverdi, å når først polakkene våre har greid å fyr på an, så kan an brenne i mange timer, mens vi sidde i stille kontemplasjon å beondre de farverige flammene.

Å det va akkorat det je gjorde her en litt hostrige kveld så von Winckehumpen va innom i døren, for det at an hadde vert å tisst nede ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å da sa an det, efter atte en av polakkene våre hadde fonne frem en aldri så liden Niepoort VV Very Old Tawny så lå å slang nede i portvinskjelleren, atte det va på tide å bestille en nye container med mahogni fra kontaktene hans i Sydafriken.

Je slo selvfølgelig til med det samme.

Når vi kan få mahognived så e eksporterte fra Sydameriken til Sydafriken med containerbåd til Norge, da brenne vi så masse olje onderveis atte je bent frem tror det, atte den globale temperaturen øge bittelidegranne, å da spare vi jo ved for det atte vi ikke trenge å fyre så masse når veden endelig komme frem.

Det må jo ver veldig miljøvennlig.

Je bler av å til helt imponerte av mitt eget intellekt. Nå tror je bent frem at je må sedde meg foran peisbålet med en liden jinn.

Bjerk e ikke brensel!