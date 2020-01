Taco-reglene er til for å følges

Den store og viktige debatten om hvilken dag som er tacodagen, er over. Nå må vi diskutere andre ting.

Alle er nå enige om at det er fredag som er tacodagen. En sjelden gang kan vi høre noen spede grynt fra lørdagsfolkene, men ingen tar dem på alvor lenger.

Nå er det rom for å ta den største debatten innen taco. Nemlig hvilke ingredienser som skal oppi, og i hvilken rekkefølge. Vi snakker om den norske ur-tacoen, den med skjell og kjøttdeig.

Det viser seg at mange tror de kan gjøre hva de vil med taco i dagens samfunn. Årsakene kan være mange, men trolig er uvitenhet, obsternasighet eller vond barndom blant de viktigste.

Forleden hørte jeg om en person som pleide å smøre inn skjellet med rømme før vedkommende heiv på resten.

Her har tacospiseren misforstått totalt. For det første vil rømmen gjøre det varme skjellet mykt, noe som ødelegger alt. For det andre er det i strid med reglene i Mexico.

En annen livsfjern tacospiser begynte med salat, så kjøttdeig, løk, salsa, avocado (altså ikke guacamole), og så rømme og ost til slutt.

Også denne varianten ødelegger alt – maten, omdømmet, tilliten til regelverket, trivselen og Mexico. Salaten blir jo varm der den ligger knødd mellom skjellet og kjøttdeigen! Og rømme og ost på toppen? En slik oppbygging fører til kaos og vil bare bekrefte fordommene som mange har til denne fantastiske retten. Folk ser ikke ut i trynet hvis de gjør det på denne måten.

Mange tenker sikkert at det bare går ut over dem selv når de ødelegger et måltid som kunne vært hundre prosent. Men slike ting kan spre seg. Og plutselig sitter folk og tror de kan gjøre hva de vil.

Regelen er klar. Først ost (ikke feta), så kjøttdeig, så flytende ting, så noen valgfrie lag med løk, chili og mais og lignende (ikke oliven), og så skal det være salat på toppen. Salat griser ikke, og man kan dermed holde fingrene over mens man spiser og fortsatt bevare en viss verdighet etter angrepet. Flytende og fettete ting for høyt oppe i skjellet fører aldri noe godt med seg. Aldri! Tenk på de i Mexico!

