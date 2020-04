Gjesten

Drøset: Noen gjester er trivelige når de kommer, andre når de går.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

H9

Det hadde vært fredelig i pandemien. Huset, som ellers summet av små gjester, hadde vært befolket av kun de faste beboerne. Selv om de vitterlig verken rotet mer eller mindre enn vanlig, følte hun likevel hun støvsugde mer.

For i det siste hadde ting endret seg. Det var avtrykk etter våte poter på gulvet og i vinduskarmen. Hun sjekket nå flere ganger om dagen med ungene. «Hvem slapp inn katten igjen?» eller: «Har noe husket å slippe UT katten? Ikke så kjekt at han er alene her mens vi er i skogen.»

Det hele var merkelig. Hun hadde nemlig ikke katt. I tillegg var hun allergisk, men kattenysing og -kløe hadde blitt sammenblandet med oppblomstrende bjørkenysing. Naboene derimot, hadde katt. Og den var fast husgjest og dagens liveunderholdning.

For katten ble mer og mer hjemmevant. Luftet de, eller laget middag, fulgte han interessert med mens det ble flyttet på ting, i håp om at noe skulle trille på gulvet.

Eldstebarnet opplevde en uventet invasjonsstyrke marsjerende gjennom strategispillebrettet, så fotsoldater og kavaleri skvatt. Yngstebarnet i nettmøte fikk katt i tastaturet da hun ikke ga kos fort nok. Hun sjekket derfor med dyreelskeren på sju. «Har ikke katten vært her sykt ofte i det siste?»

«Jo, men du vet jo hvordan det er å være så mye hjemme i disse koronatider. Først ble han uvenner med søsteren sin, fordi hun var så sur etter at hun ble tvangsklippet, så hun lå bare foran ovnen og klaget og spiste all snacksen. Så da kom han heller til oss. Det måtte han jo.»

«Okei, men i går var han jo her hele dagen, og nektet å gå ut?»

«Ja, fordi da hadde han kranglet med de voksne hjemme.»

«Fortalte katten deg dette selv?»

Nei jeg ringte naboene for å sjekke hvorfor han var våt i pelsen.»

«Åookei?»

«De hadde smurt ham med flåttmiddel. Så da skjønner du vel han heller ville komme til oss. Sånn er det jo bare. Alle trenger en plass å gå når det oppleves som litt tett hjemme. Ikke noe du plages med, men det er ille for oss andre.»

«Men ikke meg?»

«Nei. Du er jo bare glad du har fått katt. Hvor er han forresten? Sist jeg så ham, lå han i sengen din og koste seg. Du vet hvordan katter er. De liker det gode liv.»