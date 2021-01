Hvor e bommen i bomringen?

DRØSET: Der e ingen fra Egenes så snige seg i bomringen.

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Je så det, atte der va noen så påstod atte noen hadde snikt seg i bomringen her oppe på Egenes, å je må si det, atte når je har vært ude å bilt, så har je hverken sett bommer eller ringer. Så det kan jo ha vert et uhell, for det atte folk fra Egenes holde ikke på med joks.

Nemlig.

Nå kan det jo ver sånn, atte bomringen ikke gjelde for oss så bor på Egenes når vi e ude å bile, jaffal så tror je ikke atte an gjelde for von Winckehumpen sine, for de kjøre jo rondt i en sånnen teslenbil så ikke har motor en gang, men bare et batteri.

Det va her en dag så von Winckel-humpen hadde vert nede å tisst ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte an va innom i døren på veien hjem, å sa det atte det jammen ikke e lett å vide alltid, når du sidde bag rattet der, om du e innfor eller udfor den bomringen, allså.

Hva gir du meg?

Når je kjøre inn i en bomring, så forvente je faktisk det, atte der sidde en ansadde i bomringen, å tar imod penger fra meg, for så å heve bommen, så je kan kjøre igjennom. Nå e der jo ingenting. Vi ane jo ikke ordet av det, å beste det e, så har vi kjørt inn i bomringen uden viden å vilje.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Disse kommonistene så har overtatt byen våres, har ikke greie på å yde det minste lille grann av service i det hele tatt. Ikke bare tar de arbeidsplassene ifra genuint bomringinteresserte arbeidstagere så har lyst til å sidde å kreve inn bompenger, de snyde i tillegg oss bilister for opplevelsen av å se atte bommen går opp, sånn atte vi føle osser velkomne til byen så vi e så glade i.

Gå an.

Alt va mye bedre før i tiden. Den gang va der faktisk bommer i bomringene.

Nei, nå må je bent frem ha meg en liden jinn.

Det e jo alligevel en av polakkene våre så sidde bag rattet når vi e ude å bile.