Akropolis, efter de gamle Stavanger-filosofene

Klart det skal hete Akropolis. Det er historisk riktig, og passe ydmykt. Foto: Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Området rundt museet og teateret i Stavanger skal hete Akropolis. Dette er et godt og naturlig valg, for det var her de gamle Stavanger-filosofene gikk rundt og tenkte ut saker og ting. Her vandret for eksempel den store filosofen Marton. Han funderte på dette med sammenhengen mellom ånd og materie da han plutselig ble så grassat sulten på noe kvess. Han la matpakken sin inn i en mikro, og vipps! så hadde han funnet opp HHOSPV (halvt horn, ost, piffi, ketsjup - varmt).

Det var også i dette området, rett ved Muségadå, at filosofen Stavokrates satt og lurte på hvordan det gikk med en gammel klassekamerat som han visste sleit litt. Filosofen Stavokrates steg ned fra sin trone på Akropolis, fant sin gamle venn, og skrev teksten til «Tore Tang» og ble umiddelbart dømt til døden for dette.

Der museet står i dag, bodde en annen filosof, Arild Storkanes. Han var en stor tenker i Akropolis-miljøet og fullt på høyden med de beste i utlandet (i alle fall Sverige og Hviterussland) innen poesi, logikk, etikk, retorikk‎ og innebandy. Men Arild Storkanes’ aller største bedrift var at han tenkte ut at det ville være skamlurt å reise til Lyngdal, møte Alf Kåre Tveit, spandere en biffsnadder på ham og be ham spille for Viking.

På Akropolis var det en rekke ruvende figurer. Vi kan nevne Hyppokrates, den første som kombinerte oljeutvinning og miljøvern. Pyttpytthagoras, mannen fra Hundvåg som fant ut at det ikke var så nøye med dette med skatt og sånt i byggebransjen. Statoiles, han som fant opp bensinen. Vi har også jentefuten Hereklit, hvis anatomiske oppdagelser ikke egner seg i på trykk i Aftenbladet, og hans bror, Epikkur, som oppdaget at man kunne imponere damer med store stereoanlegg.

Selvfølgelig skal området der disse store stavangerprofilene vandret, tenkte og filosoferte kalles Akropolis. Det er historisk riktig, passende og ikke minst ydmykt, akkurat slik de store Stavanger-filosofene ville likt.