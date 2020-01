Kløften

Han visste jo at det kunne være en kløft mellom generasjonene. Men hallo.

Jøsus

«Eg vant det gamet du måtte live» (smilefjes x 3), plinget det inn på telefonen til an far, som sto i garasjen og lappet sykkelen til guttungen. Det var fjerde gang denne dagen at han prøvde å finne det hullet i slangen som garantert måtte være der.

Meldingen fra arvingen var ledsaget av et bilde av skjermen i kjelleren. Det så ut som dette «Fortnite».

«Hæ?», svarte an far etter en stund. Han hadde lurt på hvordan han skulle angripe situasjonen. Det var jo viktig å vise interesse for det ungene drev på med, hadde han lest. Men her hadde an far ikke noe å gi.

«Eg fekk seks kills», sa en ny melding.

Ok. «Kills». Det måtte bety drap. «Fortnite» handlet jo mye om dreping, hadde han forstått. Seks drap var sikkert bra. An far vurderte om han skulle gratulere og ta fram superlativene. Det var viktig å rose ungene når det var grunn til det, hadde han lest.

Men her var det umulig å vite om det var god nok grunn til å legge inn skrøyd. Han slet fortsatt med å finne det forbanna hullet i slangen. Fire ganger hadde han duppet slangen i spannet med vann, litt etter litt, siden han ikke orket å ta av hele bakhjulet med gear-drid og kjetting og marakkels.

«Fatte ikkje ka du snakke om. Du kan sei det ittepå. Eg e i garasjen», svarte an far og krydret med latterfjes og smilefjes.

«Åja. Men eg vant, faktisk», skrev barnet.

An far måtte finne ut hvor stort dette var. «Ka d betyr? Pleie dukje d?», skrev han tilbake.

«Ka då? D va j$#la svetts.»

«Vinna».

«Ka meine du?»

«E d sjelden du vinne? E det Fortnite?» An far følte seg på tynn is nå.

«D esje sjelden eg vinne, men eg kløttsja. Veldig. Fem stykk igjen og eg tok fire av de».

«Kløttsja? Kjøre du bil i d spelet då?»

«Nei. Ju nao vatt ai min».

Ja vel. Han følte seg som en dinosaur der han sto med sykkelslangen nedi vannet nok en gang. I dag kjøpte folk ny slange hvis sykkelen punkterte.

Han måtte ta en prat med guttungen. Komme på bølgelengde.

An far pustet lettet ut da det viste seg at meldingene egentlig var ment for en annen, en mye yngre. Han kunne gå videre som før, på sin egen planet.

