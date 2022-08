Til Hedda

Det finnes en ung, trolig oppgående kvinne, som sitter i Sunnmøre og leser drøs. Kan det redde verden?

– Er det du som skriver drøset, spør Tora.

Tora var en av Aftenbladets flinke sommervikarer. Hun lurer på hvem som står bak drøsene i avisen. Spørsmålet får meg til å skvette. Jeg er kjent for mye rart, men man blir ikke kjent av å skrive drøs – trodde jeg.

Tora spør fordi Hedda, kjæresten hennes, elsker drøsene.

Jeg spør Tora, som er i kategorien ung, hvem Hedda er og hvordan det har seg at hun elsker drøset – av alle ting.

Jeg får vite at Hedda også tilhører ung-kategorien, at hun har jobb og er oppegående, og at hun starter dagen med å lese drøs, selv om hun befinner seg i Sunnmøre en eller annen plass.

Er det mulig? Så utrolig sært, men for all del: Utelukkende positivt.

Drøs er ikke av veldig høy prioritet i en hverdag basert på aktualitet og tempo. Det blir nedpriororitert til fordel for branner, Ingebretsen, klimakrise, amandaer, måker, råkjøring, svaner, krig, bompenger, influensere og strøm. Slik skal det være, men til tross for alt som dukker opp presterer vi likevel å (nesten) hver dag levere drøset. Til tider kan det føles som mission impossible, men vi får det gjort. Aller mest fordi vi tenker på leserne som elsker det vante, og ennå får papirkutt. Aldri hadde jeg trodd at noen i begynnelsen av 20-årene ville nedprioritert Tiktok til fordel for ultra lokal humor av varierende kvalitet, ei heller for innblikk i middelaldrenes småbarns- og gifteliv.

Men så kom Hedda.

Jeg forestiller meg Hedda som avisas håp – verdens håp. Ho er kul. Kanskje hun går med jeans med lavt liv, drikker alkoholfrie cocktails og legger ut bilder på Insta med hashtag #nomakeupmakeup. Noen som andre, kule folk hører på. Hvis tilfelle: FORTELL OM OSS HEDDA. MAKE THE DRØS GREAT AGAIN! Hvis vi har nådd deg kan vi nå flere. Og hvis man ser på dette i et større perspektiv kan historien om Hedda og drøset være det som limer igjen generasjonsgapet: Unge og gamle i skjønn forening, for alle elsker drøset. På lengre sikt kan Heddas morgenrutine lede til fred i verden. Kanskje vi slutter å sloss, for vi innser at vi alle er like, fordi vi alle setter pris på det samme? Nemlig drøset.