Krig og bil

Hvis det blir krig, slipper elbileierne billig unna.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I forrige uke fikk over 4000 bileiere i Norge beskjed om at de kom til å stå der uten bil hvis det ble krig. Forsvaret hadde forhåndsrekvirert bilene, som det het på forsvarsk.

Han så det på nyhetene dagen før bileierne skulle få beskjed i Altinn. Etterpå hadde han flere spørsmål enn svar.

Det var ikke usannsynlig at han var blant de utkårete ofrene i denne saken. Han hadde bakgrunn fra Forsvaret, noe som hørtes flott ut på trykk, men om det var et pluss eller minus her, var ikke godt å si. Mulig de hadde journalført at han ofte hadde mange spørsmål, og at de ikke orket en ny runde. Det ville i så fall vært et pluss.

Han følte ikke at givergleden sto i brystet på ham, akkurat. Hvis det ble krig, og Forsvaret skulle ha bilen ASAP, så skulle han altså forlate kone og barn hjemme, sette seg i bilen og kjøre den til et avtalt og sikkert hemmelig sted som trolig var Vatneleiren. Og så? Ta bussen hjem? Midt i en krig? Hallo.

Han så for seg at det ville bli kjempestress. Hvis det ble krig, ville han jo trenge bilen selv. Både for å sikre seg noe enormt med dasspapir, men også for å være klar til å forflytte seg hvis fi (militært uttrykk for fienden) nærmet seg familiebasen.

På tv sto et av bilofrene fram sammen med en militærsjef. Offeret smilte og virket fornøyd, og derfor var det lett å forstå at han hadde en pistol i ryggen. Bilen var en nyere Volvo av suv-typen. Militærsjefen sa at de bare ville ha bensin- eller dieselbiler. Ingen elbiler, selvsagt. Soldater har nok å tenke på når det er krig, om de ikke skal ha rekkeviddeangst i tillegg.

Selv hadde han jo en bil som passet Forsvarets behov, virket det som. Men at den var hele tolv år gammel, var helt klart et minus, altså pluss.

Hvis bilen hans ble rekvirert, visste han ikke helt hvordan han skulle reagere. Skulle han stritte imot, og dermed bli en landsforræder? Eller skulle han kjøpe elbil? Pest eller kolera.

Han ble ikke plukket ut. Han skulle alltid ha gammel bil.