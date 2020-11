Billig og dyrt med bil

Ingenting er som å tape mye penger etter å ha slått til på et godt tilbud.

Jøsus

10,89 kroner for literen! Selv ikke cola på tilbud kunne slå dieselprisen denne bekmørke søndagskvelden.

Han sto fornøyd og fylte opp tanken på planetdrepingsmaskinen på Lagårdsveien. Tok bilde av prisen på pumpene og sendte til kånå. Hun var imponert.

Det som skjedde like etterpå, var ikke like imponerende.

Han skulle bare runde pumpene. Men det gikk ikke. En grufull lyd skar gjennom bilen og knuste øyeblikkelig det gode humøret. Lyden hørtes dyr ut.

Han visste med en gang hva dette ville bety. Nemlig at han aldri mer kunne bruke kånås regelmessige bulkinger for det de var verdt. «Jo, men jeg krasjer aldri bilen», var en kontring som kunne brukes i de fleste sammenhenger.

Nå var det over. En lav og meningsløs jernbøyle på dieselstasjonen hadde ødelagt alt.

Da han kjørte ut til verkstedet for en vurdering to dager senere, passerte han en stasjon på Mariero som solgte diesel for bare 10,19 kroner literen. 70 øre mindre enn den nattsvarte kvelden forleden. Han sendte bilde til kånå for å vise hvor urettferdig verden var.

På verkstedet sa en mann at bulken ville kunne koste 40.000 kroner å fikse, noe som i så fall ville være familierekord. Bittert. Med egenandel og enda lavere bonus på bilforsikringen var den billige dieselen blitt tidenes dyreste.

På vei hjem ble en stoiker intervjuet på radioen. En stoiker med stoisk ro. En som holdt fornuft og følelser adskilt, og som sikkert alltid var upåvirket i motgang.

Han fikk lyst til å rive ut radioen og kjøre over den. Og hoppe på den etterpå. Men han gjorde ikke det.

I stedet kjørte han bare videre med bilen, vel vitende om at alle som så bulken på høyre side, ville tro at han ikke hadde overholdt vikeplikten.

Men så kom han på at folk ville tenke at det sannsynligvis var kånå som hadde kjørt bilen. Det ville han jo ha tenkt selv. Og det hjalp litt.