Først i verden

Mange av de første ble glemt, muligens etter at de ble drept.

En gang var noen aller først i verdenshistorien med noe, en handling eller bare en tanke som senere viste seg å være hundre prosent rett.

En gang var et menneske, sannsynligvis en kvinne, først i historien til å slå fast at det som skjedde i høyet cirka ni måneder tidligere, kunne settes i direkte sammenheng med den ungen som hadde poppet ut.

Andre hadde kanskje vært inne på tanken tidligere, og fortalt om den på fest, sånn at alle fikk noe å le av, men en eneste person var den første som var sikker på dette. Og hvem fortalte hun det til? Hadde hun hatt Facebook, ville hun blitt kjendis.

En gang for lenge siden var det et menneske som laget det første hjulet. La oss kalle det en mann, av naturlige årsaker. Denne mannen fikk muligens hjelp av noen til å lage dette hjulet, men han var uansett først til å sette ideen ut i livet.

Hva følte han umiddelbart etter at hjulet var laget, og han så at det fungerte? En stor stein i bakhodet? Misunnelsen i omgangskretsen må ha vært enorm. Andre menn kan ha fryktet at hjul-oppfinneren ville stikke av med alle damene.

Og så har vi selvsagt den dype tallerkenen, den som ingen idiot står bak. Her hadde de sittet rundt bålet og tygd og tygd på den over-grilla moskusen dag etter dag. Ingen hadde hørt om langtidsgrilling på lav varme. Så, plutselig, utbryter en: Skulle vi prøvd suppe i morgen?

Antakelig ville flere ha spurt hva suppe var for noe. Kanskje hadde de tidligere hatt suppe, men alle spist fra samme gryte. Korona fantes ikke på den tiden. Men en gang i historien var en person, mann eller kvinne, den første til å foreslå: Hei, dere, hvis vi lager en grop i disse vedstubbene, kan vi ha brokkolisuppen oppi der, og så slipper vi å slafse fra den samme gryten, noe som egentlig er ganske uhygienisk.

Kanskje fikk dyp tallerken-oppfinneren rungende applaus for nyvinningen. Eller kanskje fikk vedkommende et spyd gjennom hodet for å ha våget å foreslå noe annet enn kjøtt til middag.

Noen var først. Men det var mest før.