Hva har haren med egg å gjøre?

Påskeharen og julenissen

Påsken varer helt til snopet er spist opp.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

– Ja vel, travelt?

– Bare forordet. Folk er blitt helt galne. For noen år siden var det mange som ikke hadde hørt om meg engang. Men nå skal liksom alle ha besøk av påskeharen.

– Tell me about it. Sånn har jeg hatt det i mange hundre år. Men du kan jo spre det litt, iallfall over både palmelørdag og påskeaften. Jeg har bare den ene dagen i året å levere på.

– Jo, men de fleste er jo hjemme på julaften. Hvordan tror du jeg har det? Folk er spredt for alle vinder i påsken. De er på hytta på fjellet og på hytta ved sjøen og på hytta i campingvogna. Noen har plutselig tatt seg en utenlandstur. Nytter ikke å google adressen da. Heeelt ånnas.

– Du skal jo tross alt bare levere noen egg. Du har ikke så veldig mye å drasse på, da. Vær glad du slipper å fly rundt med ski og sykler og alt driten der.

– Jojo, men ligavel. Folk tar ikke til takke med LITT smågodt lenger. Egget skal nesten sprenges av snop. Og så er det den evige diskusjonen om hvilken type smågodt som er godt. Noen hater lakris, andre elsker det. Noen hater det de elsket dagen før.

– Ja, forstår. Det kan ikke være lett. Jeg er iallfall glad for at folk aldri tok «jula varer helt til påske» på alvor. Jeg må innrømme at jeg har hatt litt angst for den sangen.

– Grøss, ja.

– Men du. Hva er egentlig koblingen mellom påskeegg og deg? Og hvor kommer Jesus inn?

– Og det snakker du om? Hvor i Bibelen er julenissen nevnt?

– Det kan du si. Men en hare legger iallfall ikke egg?

– Nå er vi inne på det med hva som kom først av høna og egget. Høna, forresten. Men hvorfor jeg må springe rundt med disse eggene og ikke høna, er ikke godt å si. Det var visst snakk om egg i forbindelse med korsfestelsen og oppstandelsen, om nytt liv og så videre.

– Og så det helt naturlige spranget fra egget til haren?

– Altså, jeg har ikke peiling på hvordan jeg kom inn i dette påskebildet. Hadde det vært snakk om at påskelammet fløy rundt og delte ut egg, ville det vært litt mer forståelig. Litt. Noen mener at jeg ble dratt inn i dette på grunn av en dårlig tegning av et lam. Bittert å tenke på.